台中購物節登錄破90億　盧秀燕今晚7點抽出千萬豪宅得主

▲盧秀燕今晚7點將抽出千萬豪宅得主。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

為期兩個月的2020台中購物節飆破90億元消費登錄金額，周邊如飯店、交通旅遊、商圈等經濟效益也跟著提升，在律師見證下，市長盧秀燕12日晚上7點將在民政局所辦的「民政耀眼 綻放台中」演唱會上，抽出千萬豪宅幸運得主，為活動帶來最高潮。

「民政耀眼 綻放台中」演唱會系列活動下午3點起在文心森林公園登場，包括區里特色創意市集、農會特色美食、農特產及文創商品、親子趣味DIY等遊戲，演唱會則是6點開始，由台中獨立樂團兩棲人及米粒人樂團暖場。

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盧秀燕晚間7點除了抽出購物節最大獎千萬豪宅幸運得主之外，還有藝術家許文融、廖本生分別致贈的《荷塘暗清香》、《黑白‧經緯20F-03》兩幅名畫，以及43吋液晶電視等也一併抽出，緊接著是千人共舞演唱會主題曲「BRAVO台中」，為演唱會揭開序幕，並由金曲歌王翁立友、梁文音、李子森、陳忻玥、蔡旻佑及林良歡等人輪番開唱，嗨翻台中。

這次演唱會打造專屬主題曲MV「BRAVO 台中」，用青春動感舞蹈帶民眾暢遊大台中，影片收錄各區經典美景、歷史古蹟、山海景觀及豐富多元的美食文化，帶民眾一起體驗台中好吃、好玩、好買、好划算、好生活的5好購物樂趣。

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