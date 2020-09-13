情侶間報備！他嗆「勤務中心嗎」　兩派網全戰翻…背後2原因曝光

▲情侶間關於報備的議題，總是能引起很多討論。（圖／翻攝Unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

許多情侶都有自己的相處模式，有些人喜歡每天黏在一起，有些人可以一個禮拜只要見一次面就好，希望可以留點個人空間給彼此，有網友好奇詢問，「一段健康的男女關係，報備是否是必要的」。兩派網友在留言區戰翻，有網友一語道破其中關鍵，「有的是想分享生活，有的是補足安全感不夠的部分」。

原PO在PTT板上發文，最近和身邊的朋友聊天，聊到關於情侶之間報備的話題，「我個人是覺得，不需要日常生活大小瑣事都報備，但也有人認為上下班到哪，或是跟誰出門吃個飯都要講」。原PO也詢問大家，「一段健康的男女關係，如果需要報備的話，要到什麼程度，不需要的話又是為什麼？」

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有網友認為報備是有必要的，「有時候只是因為想知道對方在做什麼」、「看你們黏不黏啊，我跟老公不管去哪都會報備」、「尊重對方，給對方提供意見的機會」、「喜歡會報備的人，跟安全感無關」、「要，但是要看場合及時間點」。

▲每個人對於報備的程度要求不一樣，雙方溝通好比較重要。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

也有網友認為任何事情都報備太誇張，「父母都沒在報備，報這個幹嘛？勤務中心喔」、「完全沒必要，莫非你想知道什麼」、「報備真的是很無聊的一件事，對感情又沒幫助」、「算是一種有放在心上的做法，但不太需要太常報備就是」、「報備頂多超逾常態才需要，比如晚一兩個小時回家」、「前男友天天報備，還是劈腿了啊」。

然而有網友指出，情侶之間互相報備有兩種原因，第一種是安全感，另外一種是分享生活，「與其說是報備，不如說是分享生活」、「對一個人足夠放心，有沒有報備真的沒那麼重要，信任感不夠，怎麼報備都不夠，開定位也是沒用的」、「有時候只是因為想知道對方在做什麼」、「只是分享生活而不是報備，我也是想到什麼就會想跟另一半講」。