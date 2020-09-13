日本最難吃的不是納豆！「它」被連續點名50次：又鹹又爛拒買單

▲日本的食物大多受到民眾喜愛。（圖／翻攝自PTT）

記者曾筠淇／綜合報導

日本的飲食文化與台灣相近，因此不少日式美食都深受台灣人喜愛，舉凡拉麵、壽司、壽喜燒等，都有大票死忠粉絲。不過，一名網友日前就好奇，日本好吃的食物數也數不完，難道都沒有難以下嚥或民眾不買單的東西嗎，「有沒有日本難吃東西的八卦呢？」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「日本有難吃的東西嗎」為題發文，來自日本的美食一大堆，不管是壽司、天婦羅、生魚片、丼飯等，基本上都相當暢銷，有些像是拉麵這種口味比較重、比較濃郁的食物，只要加以改良，依舊還是有不少民眾買單，排隊的景象也隨處可見。

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雖然大家都誇讚日本的東西很好吃，似乎不用擔心踩雷，但是應該也不至於「天下無敵」，因此原PO就提問，「有人在日本吃過難吃的東西嗎？」

▲章魚燒竟成為大家心中的「地雷之最」。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

貼文一出，網友紛紛留言點出自己心中的地雷，「大阪燒，吃沒熟的麵糊」、「日本的餃子=煎餃，都爛爛的」、「日本的包子也不好吃」、「便當是冷的真的不行」、「炒麵麵包、醬油糰子」、「蕎麥麵，吃過一家評價很高結果超沒味道」。

在這之中，納豆被點名了將近40次，「納豆阿！有夠噁」、「納豆嘔嘔嘔」、「納豆日本人自己也分兩派」、「納豆真的很臭」、「唯一不喜歡的日本食物是納豆」。

而奪冠的大地雷則出乎意料，「章魚燒」竟被網友連續點名高達50次之多，「章魚燒真的超難吃」、「日本章魚燒太濕，我不愛」、「章魚燒黏呼呼」、「軟爛章魚燒」、「章魚燒好鹹，死鹹的那種」；不過也有不少愛好章魚燒的擁護者幫忙平反，「大阪很多章魚燒好吃阿，真材實料」、「章魚燒跟煎餃好吃的還是很多」、「章魚燒很好吃阿！你們到底是吃哪一國的」、「章魚燒本體是吃照燒醬和柴魚片好嘛？明明超好吃」。