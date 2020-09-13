洛杉磯2警慘遭開槍爆頭！嫌假裝淡定路過　轉身近距離射擊畫面曝

▲2名員警12日晚間遭到不明槍手襲擊，全身多處槍傷命危。（圖／翻攝自推特@LASDHQ）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國加州洛杉磯2名員警12日晚間遭到不明槍手襲擊，雙雙頭部中彈，全身多處槍傷命危，正在醫院搶救當中。根據警局稍早公布的最新畫面，一名身穿深色衣服的男性嫌犯無預警舉槍，朝著坐在巡邏車內的2人開槍，目前嫌犯仍在逃。

綜合CNN、ABC7報導，事發於當地晚間7時左右，槍手自巡邏警車後方慢慢接近，接著沿著警車側邊往前走，佯裝剛好從旁路過，接著突然舉槍，朝著車內的一名24歲男警及一名31歲女警開數槍。

根據警方公布的監視器畫面，槍手當時朝著警車近距離開槍，隨後迅速逃逸。據了解，一名員警隨後開門下車，走路跌跌撞撞。

洛杉磯警方表示，受傷的2人其實才剛宣誓成為員警14個月，在此攻擊事件發生後，已被緊急送醫搶救，如今仍在與死神搏鬥當中。目前聯邦調查局（FBI）已透過推特證實，會針對此案提供相關資源，且隨時準備好從旁支援協助調查。