陸疾控專家自爆當「小白鼠」　已接種新冠疫苗

▲中國疾病預防控制中心主任高福。（圖／翻攝微博：頭條新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

中國科學院院士、中國疾控中心主任高福12日表示，中國的新冠肺疫苗研發取得積極進展，在疫情得到有效控制的情況下，現有的疫苗還沒有到普通人大規模接種的階段。他還透露，自己已經接種相關疫苗，「作為一個從事疾控研究的一線人員，當然要第一個做『小白鼠』，才能有效應對一些問題。」

第一屆大灣區疫苗峰會12日在深圳舉行，活動以「疫苗創新與公眾健康」為主題，高福在會後接受媒體專訪，談及新冠疫苗研發、中國疫情防控經驗、疫苗接種應分層進行等議題。

對於疫苗接種，高福指出，這是一個風險和收益平衡的問題。「假如再次出現武漢疫情那樣的嚴重狀況，相關地區就應該對民眾進行大規模的疫苗接種，現在疫情控制得很好，就暫時沒有必要大規模接種。」

▲全球展開疫苗研發戰。（圖／路透）

他表示，疫苗接種應該分層、分階段進行，像是有需要前往疫情高風險的海外地區工作的人群，從事與疫情相關的醫務防疫工作人員等特殊人群，建議應該第一波接種；再來是從事餐飲、安保、清潔等保障社會基本運轉的人員；接著則是政府公務員等提供社會公共服務以及學校等人員密集區域的工作人員。

高福還透露，自己已經接種相關疫苗，「作為一個從事疾控研究的一線人員，當然要第一個做『小白鼠』，以對病毒的瞭解，能更有效地應對一些問題。」

他指出，中國防疫有幾大法寶，像是快速鎖定確診病人、快速追溯病人接觸史以及對相關環境進行有效的消殺。另外，佩戴口罩、保持適當的個人距離，及時地進行個人衛生清潔，「做好這三件事，就是個人對疫情防控最有效的手段。」

▲中國已有三款新冠疫苗。（圖／翻攝自澎湃新聞）