南韓首都圈鬆綁防疫措施！咖啡廳允許內用　未成年禁止進入網咖

▲南韓國務總理丁世均13日宣布下修首都圈防疫措施。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著南韓在進入9月後新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸趨緩，國務總理丁世均今（13）日下午在例行記者會上表示，被喻為加強版的首都圈「社交距離防疫」第2.5階段，將於隔（14）日0時起下調至第2階段，期限至27日。

連鎖咖啡廳、冰淇淋店、餐廳、糕點店等可恢復店內用餐，不再有營業時段限制，不過進入店內消費前仍須登記出入名簿、戴口罩，且每張桌子須間隔至少1公尺、採取梅花座。

丁世均坦言，10月起南韓將有許多傳統節慶、連假，包括9月30日至10月2日的中秋連假（秋夕，추석）、10月3日開天節（개천절，慶祝檀君建立古朝鮮）、10月9日韓文節（한글날），在防疫上可能是病毒大舉擴散的危險高峰期，因此從9月28日後將會另行宣布「特別措施」，呼籲民眾中秋節儘量減少外出行程。

根據《韓聯社》、《News1》報導，夜店、酒吧、包廂酒店、舞廳、卡啦OK（練歌坊）、300人以上規模補習班等高傳染風險場所同樣限制營業；而網咖則是於14日0時起開放營業，不過須限制未成年進入、隔位而坐，且網咖內禁止飲食。

另外，中小型規模補習班、讀書自習室、讀書型咖啡廳、室內體育設施也將允許重新開放營業，不過仍須遵守登記出入名簿、戴口罩等防疫措施。

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