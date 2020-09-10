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新北健康三寶「甘藷」正著時　金山區農會推線上團購享優惠

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▲新北健康三寶「甘藷」正著時 金山區農會推線上團購享優惠。（圖／新北市農業局提供）

▲新北健康三寶「甘藷」正著時，金山區農會推線上團購享優惠。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

北海岸為新北甘藷主要產區，包括金山、三芝、萬里及淡水等區，其中金山區甘藷種植面積超過90公頃，年產量更高達1775公噸，是新北市甘藷最大產區，產出的臺農66號紅心甘藷口感綿密、滋味香甜，是許多老饕的心頭好，趁著甘藷產季到來，金山地區農會特別推出線上團購優惠活動，邀請大家一同享受美味甘藷。

每年8至9月為新北市甘藷產季，與其他地區相比較晚，因此甘藷塊根有足夠時間可以生長，成熟度也更佳，加上新北甘藷種植在緊鄰大屯山的北海岸，除了有富含礦物質的火山黑壤土，還有陽明山系清泉灌溉，以及北海岸帶有鹽度的海風吹襲，優質水源與肥沃土壤，加上特殊環境的孕育，使得新北甘藷香甜綿密，品質高。

▲新北健康三寶「甘藷」正著時 金山區農會推線上團購享優惠。（圖／新北市農業局提供）

▲金山區農會甘藷麵線。

金山地區農會配合甘藷產季，於農會官網推出生鮮甘藷線上訂購服務，所有甘藷從品質到大小皆經過農會嚴格篩選，挑選優質且大小適中的甘藷盒裝出售，送禮自用兩相宜，小盒甘藷（3公斤）每盒網路價200元，大盒甘藷（6公斤）每盒390元，團購滿3600元還享免運費優惠，團購時間到9月30日為止；金山地區農會也提供冰烤甘藷、甘藷麵條、甘藷麵線、甘藷蛋捲、甘藷酥及甘藷脆片等甘藷製品線上訂購，所有甘藷產品皆以金山優質紅心甘藷製成，保證美味。

金山地區農會理事長莊世偉表示，金山地區除了好山好水，農友們更是努力，腳踏實地耕作好每一寸土地，因此種出的甘藷品質特別好，蒸煮烤炸都好吃。此外農會也積極參加展售活動，將金山農友努力的成果推廣出去，也感謝市府農業局協助媒合展售活動場地，才能讓更多市民朋友品嚐到金山甘藷的美味。

農業局長李玟表示，為推廣「從產地到餐桌」理念，農業局帶頭團購金山甘藷，給予辛苦農友最直接的支持，也歡迎各位市民朋友多多訂購優質金山甘藷，品嚐最甜蜜的北海岸夏季滋味。欲購買優質金山甘藷及甘藷製品，請洽金山地區農會，電話：02-2498-7158；或洽金山地區農會官方網站：https://reurl.cc/gmM4RV

► 美麗最大的祕密

▲新北健康三寶「甘藷」正著時 金山區農會推線上團購享優惠。（圖／新北市農業局提供）

▲金山區農會甘藷脆片。

▲新北健康三寶「甘藷」正著時 金山區農會推線上團購享優惠。（圖／新北市農業局提供）

▲金山區農會甘藷麵條。

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