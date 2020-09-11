「散步系攝影師」帶小模闖淡海輕軌用命拍網美照　站施工軌道這下罰大了

記者陳豐德／新北報導

一名自稱專精「散步系攝影」的李姓男攝影師「Brenden」，10日帶著一名女模特兒，違法闖入尚未開放營運的淡海輕軌藍海線藍海橋的軌道段，還錄下外拍過程發在Instagram限時動態上，大讚「這邊意外日系啊啊啊」，新北市捷運局接獲民眾舉報，將依《大眾捷運法》對闖入的3人處以1千5至7千5百元的罰鍰，呼籲民眾切勿違法。

▲自稱散步系攝影師的李男帶小模闖入淡海輕軌未開放的藍海橋軌道內外拍。（圖／翻攝自當事人Instagram）

限時動態中可見，該名小模就倚靠在藍海橋的輕軌牆邊，而攝影師就以藍海橋為背景進行人像攝影，小模及攝影師都不時露出燦爛的笑容，顯見絲毫沒有覺得危險之處，加上持手機錄影的另名攝影師，一共有3人違法跨入軌道，影片中還TAG其餘2人，並打下「這邊意外日系啊啊啊」，時間就標記在下午5時11分。

而他們所拍攝的地點，其實是仍在施工中的淡海輕軌第一期藍海線，未來可以新少台灣海峽的壯闊美景，在8月底剛完成初勘；但3人為了外拍，強闖有高壓電氣設備的輕軌軌道內，沒有考量到自身危險，以及時下年輕人的盲從、跟風習性，目前該則限動已被刪除。

▼限動中攝影師打下「這邊意外日系啊」，恐引起違法跟風風潮。（圖／翻攝自當事人Instagram）



新北市捷運局表示，經檢視影片後確認3人闖入的為淡海輕軌藍海線的「藍海橋段」，民眾違規進入行車管制區屬實，本公司已逕行通報捷運警察，將依《大眾捷運法》第五十條第一項第三款，「進入大眾捷運系統之路線、橋梁、隧道內，雖未造成列車延誤滿5分鐘」，針對違規樣態開立1500元至7500元之罰鍰。

藍海橋跨越淡水沙崙地區非常具有意義的清法戰爭遺址，同時也跨越田溪出海口。年底藍海線通車後，民眾可搭乘輕軌通過藍海橋，不僅可欣賞台灣海峽的壯闊美景，如在日落時分搭車，更可欣賞到淡水最知名的夕陽沉入海平面的美麗景色；入夜之後，藍海橋會上演美麗的光雕秀璀璨奪目，民眾於不同時段來搭乘輕軌，可有不同的體驗。新北市捷運局歡迎民眾於藍海線通車後，前來搭車親身體驗，切勿擅闖軌道路線以免受罰。

▼淡海輕軌藍海線藍海橋相當優美。（圖／記者湯興漢攝）



▼淡海輕軌未來藍海線一期通車的漁人碼頭站。（圖／新北捷運公司提供）



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