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排隊保持1公尺！大媽錄影「真是白癡」秒衝車廂…捷運妹高EQ讚爆

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▲▼等捷運保持安全距離，大媽嗆：你不往前站你才沒水準（圖／翻攝爆怨公社）

▲搭捷運遇到奇葩大媽！（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

儘管疫情趨緩，遵守社交安全距離不能忘！一名女網友抱怨，日前排隊等捷運，刻意與前方乘客保持1公尺距離，沒想到反被後方的大媽怒罵「沒水準」，甚至拿出手機錄影，氣得原PO反擊「現在在公然侮辱嗎？」隨後列車進站，大媽還插隊搶座位，讓眾多網友笑勸，「體諒一下吧，大媽日後能坐的機會也不多了，當然要把握！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，昨（11）日晚上搭捷運回家，等待排隊時，原PO化身防疫乖寶寶，與前方的乘客保持1公尺的安全距離，豈料此舉卻引發後方大媽不滿，「欸小姐～妳現在在公然侮辱嗎？在排隊嗎可以往前嗎？」

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當下原PO禮貌回應，「我保持安全距離，謝謝！」大媽瞬間開外掛開嗆，「笑死，什麼安全距離？戴口罩還需要保持什麼安全距離？別人都沒有，就妳有！」原PO不以為然直呼，「別人要怎麼做那是別人的事，干我屁事，請問妳有什麼問題嗎？」下秒雙方一觸即發，對話如下：

大媽：什麼叫我有問題，好啊，妳不往前站，那我要往妳前面站

原PO：現在是妳在找我碴，不是我要找妳碴，妳要往我前面站，那妳就是插隊啊，就是沒水準啊

大媽：妳不往前站妳才沒水準，別人都沒保持安全距離就妳要保持，好啊我現在就錄影啊，讓大家看看啊，真是白痴

原PO：請問妳現在在公然侮辱嗎？

大媽：什麼叫做公然侮辱，我對著空氣講話，我在跟狗講話不行嗎？

現場火藥味濃厚，雙方誰也不讓誰，隨後捷運也抵達了，只見大媽穿越排隊隊伍，脫序衝進車廂內搶位子坐，讓原PO白眼翻到外太空，「我在跟友人講電話的同時，大媽也拿起手機假裝在講電話，還一直繼續大聲碎碎唸什麼安全距離真是白痴之類的話」，她索性提前下車，寧願晚搭一班，也不願再看到大媽囂張的嘴臉，「#抱怨結束！」

▲▼等捷運保持安全距離，大媽嗆：你不往前站你才沒水準（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友狂搖頭！（圖／翻攝爆怨公社）

討拍文曝光後，底下網友也大罵，「插隊時可以回她，讓妳插隊是沒關係啦，反正妳也沒剩幾次可以插了」、「也太沒素質了吧...自己認定的觀點強壓別人，並且公然侮辱，這種人真要不得」、「去她旁邊一直咳嗽啊」、「我覺得她可能有強迫症跟躁症，妳中間下車EQ真不錯，辛苦了」、「還在防疫期間，不知道在X小，便利商店也是常遇到一些不保持距離又愛插隊的大媽」。不過也有網友幫忙緩頰，「按規定：雙方都有戴口罩，是不用保持安全距離的，除非有一個人沒戴，才需要保持安全距離」。

事實上，現在仍是防疫期間，指揮中心建議，人與人之間在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離，若雙方正確佩戴口罩，則可豁免社交距離，但處於擁擠、密閉之場所仍應佩戴口罩，務必遵守相關規範，以降低社區感染與傳播的機會，保護自己也保護他人。

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