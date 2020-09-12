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桃市「環境清潔日」防堵登革熱　鄭文燦：全市總動員

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▲桃園市登革熱確診15例全台最高，市長鄭文燦12日帶領環保志工在桃園區南門公園進行病媒蚊孳生清除。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市登革熱確診15例全台最高，市長鄭文燦12日帶領環保志工在桃園區南門公園進行病媒蚊孳生清除。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市境內確診15例本土登革熱病例，為避免疫情擴散，市長鄭文燦12日在桃園區南門公園帶領環保志工進行病媒蚊孳生源巡查與環境清潔整頓工作，鄭文燦表示，為防堵登革熱疫情蔓延，市府將持續針對熱區加強環境清理，要求各機關督導包括學校、公園、社區大樓、廟宇與市場等高風險場所，進行全面環境清理，以降低社區病媒蚊密度，完善登革熱防治工作。

▲為防杜桃園市登革熱疫情，市長鄭文燦12日率領志工在南門公園清除積水容器。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲為防杜桃園市登革熱疫情，市長鄭文燦12日率領志工在南門公園清除積水容器。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，為因應登革熱疫情確診案例多達15例，桃園市府環保局與國衛院蚊媒傳染病防治研究中心合作，其中邀請國衛院蚊媒傳染病防治研究中心博士黃旌集說明布設「病媒蚊誘卵桶」計畫，誘卵桶為黑色小桶，內裝清水與紙，將以九宮格概念平均在桃園區各里擺設10個誘卵桶，每週回收1次，只要該里有6個桶子發現陽性孳生源且出現500顆卵就列為「優先里」，根據監測結果啟動高風險區域環境檢查與孳生源清除作業，降低疫情傳播風險。

▲為防杜桃園市登革熱疫情，桃園市環保局與國衛院在各里設置誘卵桶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲為防杜桃園市登革熱疫情，桃園市環保局與國衛院在各里設置誘卵桶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也說，登革熱防治首重徹底清除積水容器，去除病媒蚊孳生源，籲請市民落實環境整頓工作，每週針對住家內外環境全面「巡、倒、清、刷」，徹底清除孳生源，社區鄰里共同維持環境清潔，以杜絕登革熱疫情發生，若遇無法即時清除積水處，可投放蘇力菌抑制孑孓生長，里鄰長或志工如需要蘇力菌，可就近洽詢環保局各區清潔中隊索取。

▲桃園市環保局與國衛院合作，國衛局蚊媒傳染病防治研究中心博士黃旌集說明布設「病媒蚊誘卵桶」使用方式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市環保局與國衛院合作，國衛局蚊媒傳染病防治研究中心博士黃旌集說明布設「病媒蚊誘卵桶」使用方式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府衛生局長王文彥說，衛生局將加強孳生源巡查，請市民配合清除家戶內外積水容器，如未主動妥善管理、清除積水容器致孳生病媒蚊幼蟲，經查核發現將處3千元至1萬5千元罰鍰，若對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線1999洽詢。

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