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「為乾妹出頭」討1500元...慘遇詐團行刑者　當街爆頭1死1重傷

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▲桃園市溫姓男子9日深夜在中壢街頭為乾妹出頭約人在街頭談判，卻慘遭圍毆致死，中壢警方將主嫌趙姓男子與曾姓少年等人移送偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市溫姓男子9日深夜在中壢街頭為乾妹出頭約人在街頭談判，卻慘遭圍毆致死，中壢警方將主嫌趙姓男子與曾姓少年等人移送偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市溫姓男子9日晚間邀約曾姓少年在中壢區大同路某服飾店前談判，疑因為乾妹分手事宜並索討1500元欠債，結果曾找來趙姓男子等十餘名友人助陣，雙方一言不合大打出手，曾、趙等人圍毆溫與江姓友人成傷，其中溫因頭部重創送醫不治。中壢警方將曾、趙等5人移送桃檢偵辦，桃檢查出，趙是詐騙集團成員涉及妨害自由案，偵訊後已向地院聲押。

中壢警分局中壢派出所9日深夜11時51分許接獲報案指稱，大同路發生民眾鬥毆事件，警方快打部隊趕往現場，到場後發現35歲溫姓男子與江姓男子倒地受傷，其中溫頭部有多處傷痕，送醫急救後仍回天乏術，另一名江姓男子則臉部受創，意識清醒沒有生命危險。警方循線將17歲曾姓少年、21歲趙姓男子、2名王姓男子與黃姓男子依傷害致死移送桃檢偵辦，現場還起出折疊刀、沾血的廣告旗桿底座等證物。

▲桃園市曾姓少年與趙姓男子等人涉嫌於本月9日將溫姓男子圍毆致死，中壢警方將趙姓男子與曾姓少年等人移送偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市曾姓少年與趙姓男子等人涉嫌於本月9日將溫姓男子圍毆致死，中壢警方將趙姓男子與曾姓少年等人移送偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃檢查出，趙姓男子除涉及中壢街頭鬥毆事件外，還是詐騙集團核心成員之一，去年1月間曾懷疑旗下3名17歲少年車手「暗槓」詐騙贓款70萬元未上繳，夥同成員5人將李姓、童姓與阮姓少年強押圍毆拘禁，期間強拍裸照、淋冰水，還持刀揮砍等方式凌虐，趙男等人為逼迫3名少年吐出贓款，強制押解控制自由，後來發現阮姓少年血流不止擔心鬧出人命才釋放，警方後來循線逮捕趙等人到案，檢方依妨害自由等罪嫌起公訴。

檢警調查，因案還在上訴中的趙男不知悔改，竟又涉嫌殺人罪嫌，檢方懷疑這群十餘人參與圍毆溫姓男子致死案，成員可能都來自詐騙集團，檢方偵結後依殺人罪嫌將涉案的趙、黃2人向法院聲押禁見，同案2名王姓男子各諭令3萬元、5萬元交保並限制住居，同案主嫌之一的曾姓少年則交由少年法審理。

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