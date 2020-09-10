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桃園明年三節敬老金擬降500元　鄭文燦：年發6000仍全台最高

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▲桃園市長鄭文燦10日表示，明年三節敬老金將從每節2千5百元降至2千元，以控制財政負擔，但仍屬全國最高。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦10日表示，明年三節敬老金將從每節2千5百元降至2千元，以控制財政負擔，但仍屬全國最高。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府發放三節敬老金每節2千5百元，明年將調降至2千元，市長鄭文燦10日表示，桃園每年三節加上重陽敬老金2千元，長者每年可領9千5百元全國最優，但屢被審計處提醒非法定社福支出應設排富條款，所以將朝所得稅率20％排富，預計可節省5.3億元，市府明年預算將朝此方向編列，但三節禮金調降後變6千元，仍舊是全國最高。

桃園市議會正進行總質詢議程，針對議員關切財政與三節敬老金發放問題，鄭文燦指出，鑒於三節禮金經費逐年成長，從桃園市升格第1年14億元到今年將近23億元，已增加近10億元，因老年人口成長迅速，若不含重陽敬老金，三節禮金會突破30億元，市府檢討後，明年三節禮金將增加排富條款，設置預算天花板，以控制財政負擔成長。

鄭文燦認為，明年研擬調降三節禮金發放金額，從現行2千5百元恢復到以前縣府朱立倫時代發放的2千元，預估可節省5.3億元，明年度預算已朝此方向編列，至於重陽敬老金2千元，則維持不變。

鄭文燦解釋，三節禮金由來自縣府呂秀蓮時代開始發每節發放2千元，吳志揚時期加碼至2千5百元，明年擬恢復至2千元，三節禮金總計6千元，仍舊是全國最高，經排富與天花板機制調整，三節禮金預算可控制在17億5千萬元，比原本的23億元，減少支出約5億元，因人口會自然增加，市府希望不要超過20億元，以現行的17億元，約有27萬名長者可以領到，目前先行微調，否則未依規定做好財政管理，恐被倒扣社福補助款。

►「即日起，我退出老化黨。」

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