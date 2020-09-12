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抽問菜鳥機械常識答不出　老兵「引擎蓋敲頭+掃把打屁股」挨告

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▲屏東地方法院諭知空軍周姓資深上兵被告傷害案不受理。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東地方法院諭知空軍周姓資深上兵被告傷害案不受理。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

空軍防空暨飛彈營某連隊周姓資深上兵，在營區、寢室內抽問同部隊的何姓資淺上兵輪車機械常識，因何兵答不出，被分別以引擎蓋、掃帚敲打頭部及屁股，導致頭部受傷、暈眩，憤而向長官舉報遭部隊老兵不當管教。部隊調查屬實函送屏東地檢署偵辦，檢方偵結起訴，在一審法官判決前，雙方達和成和解，撤回告訴，法官諭知不受理。

據悉，周男係防空軍防空暨飛彈某營某連隊一連資深上兵，於2010年4 月28日入伍，何男為2017年7月12日入伍，為同連資淺上兵。

周男基於傷害犯意，於2019年8 月6 日上午10時許，在屏東機場內大聖營區之空軍防空暨飛彈營某連二級廠內，以抽問何男中型戰術輪車機械識別相關問題，因何無法回答不出來，即以輕型戰術輪車的引擎蓋敲打何男的頭部，導致何男頭部外傷及暈眩等傷害。

同年年8月13日下午7時許，在屏東機場內大聖營區空軍防空暨飛彈營連某寢室內，再抽問何男中型戰術輪車機械識別相關問題，何男再度答不出來，即以寢室內掃把甩打何男臀部，致何男左臀部瘀傷，何男向部隊長官報告提告，由屏東憲兵隊移送屏東地檢署偵辦，檢方依傷害罪將周起訴。

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