買便當內附「大膽小紅2片」差點收包包！他一看尷尬了：別害我啦

▲咦？買便當送這個也太害羞了吧！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

有些便當店買便當就會附乳酸飲，或是店內提供湯品、白飯吃到飽。有男網友日錢買了便當，看到店家附了2個紅色包裝的東西，本來打算要丟到包包裡，等到「正確時機」再來使用，結果仔細一看，原PO忍不住尷尬一波「不要害我好嗎？」其他網友也笑噴「正火熱時看你要滅火或撩下去？」「差點被陰了。」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，「買便當附這個，我差點就順手丟到包包裡面」。看看照片，只見他在鍵盤旁邊放了2包扁扁的東西，不管是大紅色包裝、正方型的設計，還是寫有「約」字樣的外觀，加上有兩邊是鋸齒狀，讓這個紅色小物看起來超像是保險套。

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▲原來是濕紙巾啦！（圖／翻攝自爆怨公社）

但仔細看上面一行小字，「加Line好友便捷搭車」、「翻過來拍一下」，下面更是印有幾個大字「約車」、「濕紙巾」。看清楚東西是濕紙巾不是保險套後，原PO也忍不住直笑「不要害我好嗎？」並附上3個笑到噴淚的表情符號。

看到照片後，其他網友也紛紛笑呼，「差點被陰了」、「增產報國用，正火熱時看你要滅火或撩下去」、「有這麼小的濕紙巾嗎」、「褲子都脫了才發現是濕紙巾！X」、「其實應該要慶幸還好不是保險套，不然感覺超尷尬欸 XD」、「也太像了吧哈哈哈哈」、「這感覺是故意的喔～～」