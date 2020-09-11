台南市議長郭信良、立委陳亭妃與營建署長會勘　解決路面不平及淹水之苦

▲台南市議長郭信良、立委陳亭妃，11日上午與營建署長吳欣修、營建署下水道工程處長陳志偉，一同會勘台南市安南區淹水問題，並爭取改善經費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議長郭信良、立委陳亭妃，11日上午與營建署長吳欣修、營建署下水道工程處長陳志偉，一同會勘台南市安南區本原街二段及安中路四段一帶等淹水問題，當地相關里長等人，也親自到場說明，討論路面不平與下水道洩流不及、造成淹水等問題，吳欣修署長允諾經費支援。

當地淵東里長黃旺根、淵中里長吳孟忠、淵西里長周竹抱與本淵寮朝興宮主委黃百路等人也到場，說明路面不平與下水道洩流不及造成淹水等問題。郭信良議長指出，本原街二段的路面坑坑疤疤、長期失修，對經過的行人或車輛都造成安全上的威脅，地方人士詬病已久，所以特地請託陳亭妃委員，邀請營建署吳欣修署長等人到現場勘查。今日吳署長看到路面情形後，即表示會撥款修路，一舉改善路面不平的問題。

郭信良議長一行人隨即到安中路四段210巷接211巷箱涵會勘。郭議長說明，當地遇雨必淹，附近居民都苦不堪言。據了解，由於下水道的箱涵太小，排水功能不彰，下大雨時無法負荷雨量，往往造成本淵寮一帶淹水。這段長約450公尺的下水道若要整修，所需經費約4千萬元，已獲得吳欣修署長同意進行施作。由於該處箱涵是瓶頸所在，打通後即可解決大半水患問題。

郭信良議長表示，今日會勘爭取到兩處工程經費加起來近5千萬元，得來不易，而且是地方民眾引頸期待許久、亟待改善的項目，他希望市府能善用這筆經費，儘速完成修繕工程，不要辜負市民的期望。

立委陳亭妃指出，經邀營建署長吳欣修、市府水利局等單位會同里長實地會勘公園北路接西門路箱涵、文賢抽水站前池擴大、安中路四段210巷及211巷箱涵工程及長溪路一段箱涵延伸至406巷口，在她全力爭取下，營建署長吳欣修同意相關箱涵興建工程近2億經費納入前瞻2.0預算辦理。

市議員陳怡珍、許至椿表示，為改善此處易淹地區，市府已提出改善方案將施作雙孔箱涵從兵配廠無名道路至西門路小北路口全長252公尺，工程經費約需7854萬元，需中央奧援。陳亭妃指出，前瞻2.0預算正要審查，會全力配合也希望通過後，營建署一定要將相關箱涵興建工程經費約8千萬元納入前瞻2.0預算優先處理。營建署長吳欣修表示，此處地勢較低，確有必要興設箱涵改善，會全力配合。

另外，文賢抽水站雖已發揮排洪功能，但地方淹怕了，包括大港里長黃良賢、大和里長陳美惠、賢北里長黃富得、大豐里長余禮南等憂心極端氣候時雨量經常超過百毫米仍應未雨綢繆將前池擴大增加蓄水量，提昇抽水站的排洪功能。立委陳亭妃、市議員陳怡珍皆表示，家就在易淹區很能感同身受，確有必要超前部署，希望市府協助確定用地使用範圍並規劃設計，後續再由營建署經費支援。

此外，本淵寮社區生活圈道路舖面改善經費及本淵寮安中路四段210巷及211巷箱涵工程，也在議長郭信良及本淵寮朝興宮管委會及淵東里長黃旺根.淵西里長周竹抱.淵中里長吳孟忠向立法委員陳亭妃建議下，營建署長吳欣修也同意全力支持，總經費約5千萬。

陳亭妃表示，長溪路一段箱涵在王錦德議員及頂安里長吳勝智的建議下，希望延伸至406巷口，才能達到完整性，解決地方真正淹水的狀況，要求營建署同意辦理變更，所增加經費也予以協助。

・粉絲一用就是5、6年