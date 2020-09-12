真實版玩命關頭！大卡車「死亡追撞10小客車」　保齡球瓶式堆疊凹成廢鐵

▲大卡車不知什麼原因，高速追撞10台車。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

高速公路上除了汽車奔行之外，安全似乎也在與死神競走。近日推特上留出一段影片，在美國當地時間8日傍晚在一處州際公路上發生一起恐怖的死亡車火，一輛大卡車面對前方減速的車輛，並未做出及時反應，最後竟一路堆疊衝撞至少10台小客車，釀成1死3傷。撞擊過程的影片被瘋狂轉傳，更讓網友直呼：真實版的玩命關頭就是這麼恐怖！

根據《福斯新聞網》報導，美國5號州際公路加州沙加緬度路段，8日下午約6時，一台駛上公路上的特斯拉清楚拍下一旁的車禍。一台超大卡車面對前方減速的車輛，並未同樣跟著減速，反而用一樣的速度追撞前方車輛，導致變成連環大車禍，而來不及閃避的車輛甚至被輾壓過去，現場如同被擊倒的「保齡球瓶」一般，聲量也大的驚人。

根據警方表示，這起連環車禍至少波及11台車輛，其中一名紅色轎車的司機更是當場身亡，目前仍在了解為何卡車司機沒有踩煞車，究竟是人為還是車輛問題，另外也將了解肇事駕駛是否有酒駕或是用藥過度的情況。

不少網友看到車禍追撞的影片，都直呼「真的太恐怖！」、「這根本來不及躲」、「真實版的玩命關頭就是這樣，根本不是說躲就躲」、「感覺是煞車失靈的問題」、「連續10台，保險公司真的也賠不完啊！」

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