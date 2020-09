真實版玩命關頭！大卡車「死亡追撞10小客車」　保齡球瓶式堆疊凹成廢鐵

▲大卡車不知什麼原因,高速追撞10台車。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

高速公路上除了汽車奔行之外,安全似乎也在與死神競走。近日推特上留出一段影片,在美國當地時間8日傍晚在一處州際公路上發生一起恐怖的死亡車火,一輛大卡車面對前方減速的車輛,並未做出及時反應,最後竟一路堆疊衝撞至少10台小客車,釀成1死3傷。撞擊過程的影片被瘋狂轉傳,更讓網友直呼:真實版的玩命關頭就是這麼恐怖!

根據《福斯新聞網》報導,美國5號州際公路加州沙加緬度路段,8日下午約6時,一台駛上公路上的特斯拉清楚拍下一旁的車禍。一台超大卡車面對前方減速的車輛,並未同樣跟著減速,反而用一樣的速度追撞前方車輛,導致變成連環大車禍,而來不及閃避的車輛甚至被輾壓過去,現場如同被擊倒的「保齡球瓶」一般,聲量也大的驚人。

根據警方表示,這起連環車禍至少波及11台車輛,其中一名紅色轎車的司機更是當場身亡,目前仍在了解為何卡車司機沒有踩煞車,究竟是人為還是車輛問題,另外也將了解肇事駕駛是否有酒駕或是用藥過度的情況。

不少網友看到車禍追撞的影片,都直呼「真的太恐怖!」、「這根本來不及躲」、「真實版的玩命關頭就是這樣,根本不是說躲就躲」、「感覺是煞車失靈的問題」、「連續10台,保險公司真的也賠不完啊!」

