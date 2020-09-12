美軍「勇敢之盾」軍演　雷根號領百架軍機巡弋太平洋

▲美軍雷根號航空母艦參與「勇敢之盾」大型軍事演習。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）



文／中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電

美軍「勇敢之盾」大型軍事演習14日起，將在西太平洋關島與馬里亞納群島附近海域舉行，為期12天，雷根號航空母艦與上百架戰機等參與。

美國海軍太平洋艦隊新聞稿指出，參與演習的船艦包括雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan）、美利堅號兩棲突擊艦（USS America）、紐奧良號兩棲船塢運輸艦（USS New Orleans）、日耳曼敦號船塢登陸艦（USS Germantown）等。

演習由美國印太司令部指揮，來自陸海空軍及陸戰隊部隊，共100架戰鬥機、1萬1000名官士兵參與。

美軍自2006年展開勇敢之盾（Valiant Shield）演習，今年第8次舉行。儘管美國經常與其他國家部隊聯合演習，勇敢之盾特別只限美軍。

演練重點在偵查、定位、追蹤，各部隊船艦與機種在海、陸、空、網路等多度空間的綜合演訓。

太平洋艦隊鮑以爾少將（Michael Boyle）表示：「勇敢之盾的演練使得美軍部隊有機會整合戰力，在高階聯合作戰環境下，進行全領域打擊作戰，持續提高綜合打擊能力。」

鮑以爾重申美軍立場，最重要的是向盟友與合作夥伴，展示對印太區域自由開放的堅定承諾。

►慎防「擦槍走火」 國軍緊盯解放軍首次雙航母出海演訓動態

►解放軍演習被看光！美RC-135S偵察機不斷繞行黃海 密麻如迴紋針

►SCSPI稱：美軍偵察機現身浙江近海 貼近解放軍「劃定演習區」

►品木宣言靈芝精華 零負評拯救敏弱肌！