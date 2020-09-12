奧勒岡野火燒死13歲少年「愛狗趴腿上」　母救人失敗全身灼傷送醫

▲在家人心目中，托夫特（Wyatt Tofte）是個善良的少年。（圖／翻攝自臉書「Enchanted Forest」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國西部奧勒岡州與加州野火持續嚴重，目前奧勒岡逾23人死亡，其中一名13歲男童和71歲的奶奶受困車上雙雙被燒死，消防人員後續清除火場時發現，男童過世時是和一隻寵物狗狗相擁離去，場景相當悲戚。

CNN引述家族發言人報導，名為托夫特（Wyatt Tofte）的男童8日在奧勒岡州馬里昂郡（Marion），與71歲奶奶莫梭（Peggy Mosso）同樣受困車上。莫梭的女兒、托夫特的母親安潔拉（Angela）為了拯救他們而身受重傷，已送醫急救中。安潔拉的現任丈夫與托夫特的生父也都生還。

▼奧勒岡州野火肆虐，過境之處一片狼藉。（圖非文中車輛／達志影像／美聯社）

▲佩姬莫梭（Peggy Mosso）年輕的模樣。（圖／翻攝自臉書「Enchanted Forest」）

家族發布聲明，全家族因為兩人的離去而傷痛欲絕，他們先前花費很長一段時間尋找兩人的位置，到了現場看見托夫特在車內座椅上過世，他的狗就趴在他的大腿上，無人生還，而他的母親則是全身灼傷。

根據當地媒體報導，克里斯（Chris Tofte）當時開著借來的拖車，在兩旁深紅野火環伺的情況下尋找三人並載離家當，後來他先看到全身燒傷的安潔拉在公路上朝家的方向走來。起初克里斯並未認出自己的妻子，他向女子詢問老婆和小孩的行蹤，「我就是你老婆」，安潔拉回答他。隨後他們才一起回到安潔拉不久前才苦戰過的現場，莫梭、托夫特和他的狗都已經身亡。