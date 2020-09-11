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闖關遊戲摸彩拿大獎　「2020年吃喝玩樂FUN雲端」9月13日西門紅樓登場

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▲「2020年吃喝玩樂FUN雲端」租稅宣導活動將於9月13日在西門紅樓北廣場登場。（圖／財政部臺北國稅局提供）

▲「2020年吃喝玩樂FUN雲端」將於9月13日在西門紅樓登場。（圖／財政部臺北國稅局提供）

記者賴威志／綜合報導

財政部臺北國稅局舉辦統一發票推行暨「2020年吃喝玩樂FUN雲端」租稅宣導活動，將於9月13日（星期日）下午一點至四點，在西門紅樓北廣場登場。當天會有專人教學，帶民眾體驗行動支付消費，及雲端發票儲存在載具的操作方式。現場多次有獎徵答，答對者可獲得今年限量皮卡丘主題悠遊卡，還有闖關遊戲、表演及摸彩等，邀民眾享受比以往FUN更多創意的活動。

活動融合「玩中學」和「做公益」，民眾當天來現場，捐出109年7-9月未登打統一編號之雲端發票3張或紙本發票5張（金額10元以上）即可兌領闖關券。五個闖關遊戲中只要通過任三關，就能拿到免費闖關禮，並能參加摸彩，有機會將AirPods pro藍芽耳機 、SAMPO空氣清淨機、拍立得、咖啡機、氣炸鍋等優質好禮帶回家。

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除了將活動捐出的發票做公益之外，也能寓教於樂，透過遊戲讓民眾理解，將發票儲存在雲端，安全便利，又環保愛地球，讓行動支付與雲端發票更能融入民眾的生活。

今年也規劃實際體驗行動支付與無實體支付消費、雲端發票儲存於載具的體驗活動。捐出7-9月未登打統一編號之雲端發票2張或紙本發票4張，即可換體驗券一張，憑此體驗券，可在指定店家用10元買到價值100元的指定商品！

財政部臺北國稅局表示，今年安排非常特別的「行動藝術」，表演者將會站在捷運1號與6號出口，只要民眾捐10張發票，就會啟動行動藝術家表演一次，此創新的互動方式將讓人會心一笑，民眾千萬別錯過！更多詳細內容請至官方網站或FB粉絲專頁查詢。

活動時間：2020年9月13日(日)13:00-16:00
活動地點：西門紅樓北廣場
主辦單位：財政部臺北國稅局
摸彩時間：當日15:30左右

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