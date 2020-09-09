酒客槍殺好心泊車組長辯稱酒醉斷片　二審仍無期徒刑

▲黃姓男子殺害泊車人員，二審仍判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

男子黃坤仁，去年6月間到台北市大同區天龍三溫暖消費，結果因酒後步伐不穩，計程車司機請三溫暖的黃姓泊車組長協助攙扶，黃男不滿肢體接觸，竟掏出槍枝來，朝組長頭部開槍，當場殺害組長。一審將他判處無期徒刑，案經上訴，高等法院二審仍認定黃男有殺人故意，還是判處無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。

檢方起訴指出，有槍砲、竊盜、強盜等多項前科的黃坤仁（52歲），平日與人飲酒後，就會到三溫暖消費，每月來1到2次，已經是熟客。而案發於去年6月16日晚上10時40分，黃男與人飲酒後，從文山區搭乘計程車來到三溫暖消費。但車子停妥後，他卻步伐不穩，不能走下車，計程車司機要求三溫暖泊車的黃姓組長（62歲）協助攙扶。

不料黃男疑似不滿被肢體接觸，竟掏出手槍，組長見狀隨即逃跑，但黃男仍持槍追擊，最後朝組長開槍。子彈從組長的鼻樑進入，貫穿腦幹橋區，組長隨即倒地失去意識。而黃男開槍後仍不停止，穿越車水馬龍的重慶北路，站上中央分隔島朝三溫暖開槍，最後被趕到場的警力制伏。至於遭射擊的組長送醫急救，隔日凌晨因嚴重腦挫傷，致中樞神經衰竭死亡。

檢警帶回黃男偵訊，黃男辯稱因喝酒後，記憶斷片，是看到監視器畫面才知道自己鑄下大錯，非常懊悔。但檢方認為仍依照殺人、槍砲等罪嫌，提起公訴。一審士林地院審理後，認定他具有殺人故意，另外又犯槍砲等罪，重判無期徒刑、褫奪公權終身。

案經上訴，高等法院二審於9日宣判，雖然黃男辯稱酒後影響行為辨識能力，但高院認為，黃男有多項前科，自知控制能力不佳，竟於喝酒時就攜帶槍枝，再加上喝了0.4公升高粱，顯見具可預見的過失。此外，黃男從計程車下車時跌倒，竟能立刻爬起，還拔出槍枝，追擊死者，而後近距離開槍，高院認為他還是具有殺人故意，不予減刑。高院最後仍將他判處無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。