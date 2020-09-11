細節駭人！11歲少女遭「多重虐殺」踡曲衣櫃亡　租屋殺人魔身分曝

▲孩子被拍到最後的身影。（圖／翻攝自浙青網）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江海寧市11歲少女2019年8月30日失蹤遇害，兇手是同學媽媽的男友。當天她去同學家玩，被兇手邀請進屋吃西瓜，沒想到對方竟獸性大發欲性侵。兇手害怕女孩告訴父母，事情敗露於是狠心殺人。10日，庭審公開細節，兇手被曝殘忍地用多種方法致女孩死亡。

據《浙青網》報導，10日上午，浙江嘉興市中級人民法院公開開庭審理一起故意殺人案。

2019年8月底，11歲少女小玲（化名）去同學家玩，竟慘遭殺害。2019年8月30日下午4點，嘉興海寧警方接到家屬報警說，他們的女兒一直沒回家，家人也找不到她。

9月1日下午1點，海寧警方在當地某租屋內找到失蹤女孩的屍體，並當場抓獲于姓兇手。

▲兇手。（圖／翻攝自浙青網）

事後，檢方披露，2019年8月30日上午11時左右，于男喝了酒後租屋睡覺。最後拍到小玲身影的攝影機畫面顯示，當天中午11點05分左右，穿著藍色背帶褲、扎著馬尾辮的小玲，牽著一隻白色小狗來到該租屋大門外，隨後把遛狗繩系在一戶人家的窗戶欄杆上，將小狗留在樓下，獨自進入樓中。

當時，小玲是去找閨蜜，但于男告訴她閨蜜已經回老家，並邀少女進屋吃西瓜。就在小玲吃西瓜期間，于男意欲性侵，又害怕她告訴家長事情敗露，因此產生殺人滅口的想法。

隨後，于男採用床單蒙頭、水桶淹溺等多個手段，致小玲死亡。此後，他將屍體裝入背包中，藏在租屋的衣櫃中。

▲孩子死後被裝在背包中。（圖／翻攝自浙青網）

因小玲一直沒回家，她的家人尋找未果後報警，警方很快將于男抓獲。據悉，兇手今年48歲，河南西平縣人，2001年11月13日因犯強姦幼女罪，被河南省西平縣法院判入獄8年，2019年1月28日再因犯危險駕駛，入獄45天，同年3月4日刑滿釋放。

沒想到，在10日的庭審中，于男對於殺人的事實供認不諱，但當庭翻供稱沒有性侵小玲的企圖，殺人原因是被女孩言語激怒。而在警方刑訊階段，他曾承認欲性侵小玲，害怕事情敗露而殺人滅口。

此前，于男做了精神病鑑定，報告顯示，他並無精神疾病。目前，該案仍在審理中。

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