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冷血男分屍妻子藏冰箱！子女家中「搜出頭顱」嚇傻　淚求法官判死

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▲▼桃園殺妻分屍案，簡婦才剛離婚3天，慘遭陳姓丈夫殺害分屍裝袋。陳登科移送分局。（圖／記者劉亮亨攝）

▲桃園男狠殺妻子「分屍7塊」藏冰箱，地院一審判處他死刑。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園69歲陳姓男子2018年為財產問題與簡姓妻子發生爭吵，盛怒之下竟然殺害妻子，並分屍7塊冰入冰箱藏屍企圖掩蓋罪刑，一審地院2019年判處他死刑、褫奪公權終身。全案上訴二審高院，陳男辯稱妻子是遭「木頭阿姨」殺害分屍、否認犯行，其子及檢方則請求予以死刑，全案辯結並將於今年9月30日宣判。

桃檢調查時指出，67歲陳男2019年5月25日上午11時許，因為財產問題和結縭30年簡女大吵一架，酒後盛怒之下竟然以鐵鎚攻擊簡女致其昏迷，接著以手捂住口鼻導致對方失血過致死。

陳男看見妻子死亡後，將遺體拖入浴室內，用刀具將妻子大卸為手、腳、身體、頭頸部共7塊，還開腹掏出妻子的臟器裝入塑膠袋冰進冰箱冷凍庫，並將其他屍塊藏入家中各個角落，為掩蓋屍臭，還在屍塊上灑石灰粉避免腐壞發臭。

事件直到陳男的女兒返家後，發現媽媽失蹤且遲遲找不到人，加上發現浴室有血跡進而起疑，在家搜索後更發現沾有血跡的白色麻布袋，隨即帶著麻布袋前往派出所報案，在警員陪同下打開袋子，才驚見是母親的頭顱，全案因此曝光。

▲▼桃園殺妻分屍案，簡婦才剛離婚3天，慘遭陳姓丈夫殺害分屍裝袋。女兒返回現場配合調查。（圖／記者劉亮亨攝）

▲陳男女兒返家後發現母親失蹤，進一步尋找後才找到母親的遺體。（圖／資料照片）

陳男一審被判處死刑，他不滿上訴二審高院，出庭答辯時否認犯案，甚至辯稱「是木頭阿姨殺害妻子，也是木頭阿姨分屍的，殺人及分屍的人都不是我」，當天女兒有買酒給他喝，他酒醉後不小心自傷，才在屋內留下一些血跡，他強調兇手另有其人。

公訴檢察官則表示，陳男否認殺人分屍，並編造虛構人物「木頭阿姨」企圖脫罪，可見其精神狀況與常人無異，應負完全刑事責任，行兇至今也沒表示過懊悔。陳男的子女日前庭訊時也證稱，父親殺害母親讓他們相當悲痛，請求法院處以極刑。

二審法庭日前宣布全案辯結，將於今年9月30日宣判結果。

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