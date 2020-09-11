中科院丟失無人靶機漂流日本竹富島　強調無裝置機敏裝備、參數

▲中科院門口。（資料照／翻攝自中科院官網）

記者蘇晏男／台北報導

針對日媒報導「沖繩竹富島發現神秘無人機」，國家中山科學研究院11日指出，初步研判是日前配合演訓時使用的無人靶機落海後，因海象不佳漂流日本海域，已協調相關涉外單位，將依照程序進行後續處置作業。另外，中科院也強調，此無人靶機上無裝置機敏裝備及參數。

根據《朝日新聞》報導，沖繩縣竹富町政府8日接獲石垣海上保安部通報而前往竹富町海岸查看，發現有架長約5至6公尺的機體，且機體上除有「MQM-107E」的標記外，還印有「左」、「右」的漢字。

對此，中科院回應，本院於媒體報導內容中，初步研判是日前配合演訓使用的無人靶機，屬一般訓練用途，機上無裝置機敏裝備及參數，而該靶機日前演訓完畢落海，因海象不佳，漂流日本海域，本院已協調相關涉外單位，將依照程序進行後續處置作業。

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