1580萬麥拉倫車頭撞出大洞！直行機車躺地騎士受傷　網驚：代誌大條

記者林悅／台南報導

台南市南區西門路一段、樹林街口，11日上午發生一起車禍，一部價值1580萬元的麥拉倫超跑，和1部機車發生碰撞車禍，麥拉倫右側車頭及機車車頭受損，鄭姓機車騎士腰部受傷送醫，雙方均無酒精反應，目前肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

▲台南市南區西門路一段、樹林街口，發生一部價值千萬元麥拉倫超跑，和1部機車發生碰撞車禍，麥拉倫右側車頭及機車車頭受損。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社，下同）

警方指出，9月11日上午11時時許，位在台南市南區西門路一段與樹林街口發生1起自小客車與機車車禍事故，1名38歲蘇姓男子駕駛1部麥拉倫超跑，沿西門路一段內側車道南向北行駛至上述地點欲左轉彎時，與西門路一段北向南外側車道直行機車發生碰撞，導致鄭姓機車騎士腰部輕微受傷，由救護車送郭綜合醫院治療。

案發後轄區市警六分局金華所派員前往現場管制交通，並勘查測繪蒐證，超跑與機車車頭部分受損，警方調查，雙方均無酒精反應。據了解該部麥拉倫超跑，價值1580萬元，發生碰撞車頭受損維修費恐怕所費不貲，且案發地點在台南市西門路鬧區，距新光三越台南店不遠，有眼尖網友發現馬上拍攝照片PO上臉書《台南爆料公社》，引起大家熱議。

不少網友看完後紛紛驚呼，「代誌大條」、「挖賠大了」、「看到千萬超跑請千萬一定要遠離」，開始討論超額保險的重要性，畢竟麥拉倫價格高昂，如果要賠償肯定不是小數目。據了解，本案相關肇事責任及過失傷害是否提告部分，可能左右本案相關賠償問題，目前肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

・粉絲一用就是5、6年