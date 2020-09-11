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台南安平很有心消費者請安心　安平貼出首張牛肉國產標章

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▲台南安平「牛五蔵」是安平第1個申請國產牛肉標章的新興店家，安平區長賴青足親自前往張貼「牛肉國產標誌認證」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安平「牛五蔵」是安平第1個申請國產牛肉標章的新興店家，安平區長賴青足親自前往張貼「牛肉國產標誌認證」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南被譽為「美食之都」，牛肉湯亦受外地人喜愛，安平「牛五蔵」是安平第1個申請國產牛肉標章的新興店家，安平區長賴青足特於11日上午前往張貼「牛肉國產標誌認證」，未來只要看到店家門口張貼該標誌表示絕對是國產出產，並希望可以引領安平其他商家跟進，讓遊客玩得開心、吃得肉品更安心。

▲台南安平「牛五蔵」是安平第1個申請國產牛肉標章的新興店家，安平區長賴青足親自前往張貼「牛肉國產標誌認證」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平「牛五蔵」以20餘年的經驗，將台灣溫體牛肉爐以全新樣貌呈現，除了溫體牛料理，每日提供新鮮的溫體牛，還必須針對每個料理的原料控管品質，店家選用少見的台灣黑牛『內臟部位』，為了開發牛內臟的延伸，更是花費了3年時間去探討，用不同的料理方式，將國產溫體牛發揮得淋漓盡致，為的就是讓每位老饕能感受台灣牛內臟的美味。店家響應台南市政府推動國產認證標章制度，保證絕對是溫體牛肉請消費者放心。

台南市民政局長顏振標表示，台南市各區公所已設置「國產豬（牛）肉標章申請作業單一窗口」受理商家申辦，民政局暨各區公所將極力宣導商家踴躍申辦張貼，並鼓勵民眾多選用國產豬肉與牛肉。

▲台南安平「牛五蔵」是安平第1個申請國產牛肉標章的新興店家，安平區長賴青足親自前往張貼「牛肉國產標誌認證」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市市長黃偉哲表示，為了讓消費者吃得安心，國產豬（牛）肉標誌上有編號，將透過食品、餐廳公會等管道，提供給會員使用，要求各餐廳、食品業者、市場、通路商、加工食品商等單位，遵循市府的規定張貼於明顯處，讓消費者能清楚辨識，可認明標示安心食用。業者一旦掛上這個標章，就要接受市府不定期的稽查，如果被查到使用外國豬(牛)肉，就涉及食品安全衛生管理法中的標示不實，處新台幣4萬元以上、4百萬元以下罰鍰之相關規定。

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