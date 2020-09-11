台南市口蹄疫防疫連續兩年榮獲第一　黃偉哲要求協助市民挑選國產肉品

▲台南市口蹄疫防疫連續兩年榮獲第一，市政會議中農業局長謝耀清將獎牌呈給市長黃偉哲，黃偉哲與有榮焉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



維護畜牧產業安全，防止疫病發生及擴散，台南市積極輔導畜牧場防疫工作，2018及2019連兩年榮獲農委會口蹄疫防疫評比第一組的第一名，市政會議中農業局長謝耀清將獎牌呈給市長黃偉哲，黃偉哲與有榮焉。

市長黃偉哲指出，強調因應明年1月1日即將開放含萊克多巴胺美豬進口，以及放寬美牛進口月齡一事，台南已率先全國推出國產肉品標誌，也首先成立跨局處應變小組，加強源頭管控與食安查緝，協助民眾安心挑選國產肉品。





市長黃偉哲表示，台南市不只口蹄疫防疫受到各界肯定，對於開放美豬政策，台南也率先做好國產肉品標章推動以及查核功能，以建立市民對於國產豬肉及餐廳業者等等的信心。



農業局長謝耀清將獎牌呈給市長黃偉哲，黃偉哲市長代表全體市民分享這份難得的榮耀。黃偉哲指出，台南市目前養豬場595場，養豬頭數約有60萬，為全國排名第4大養豬縣市，台南市的防疫工作能從這麼多畜牧業發達的縣市中脫穎而出，實屬不易，強調這一份獎，屬於防疫夥伴，及台南市養豬、牛、羊及鹿業界的朋友們一起努力所獲得成果。

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