勞動部勞安所舉辦「中小企業數位轉型及人才發展」研討會

▲勞動部王尚志次長親臨「中小企業數位轉型及人才發展研討會」現場致詞。

圖、文／勞動部勞動及職業安全衛生研究所提供

勞動部勞動及職業安全衛生研究所（以下稱勞安所）於本（109）年9月11日假該所國際會議廳舉辦「中小企業數位轉型及人才發展」研討會。邀請專家及業者代表進行專題演講與經驗分享，並於當日下午安排參訪相關自動化業者。

勞安所鑑於數位轉型對產業發展及勞動市場將帶來重大的影響，特邀請中小企業代表、中高階主管以及產官學研各界人士參加本次研討會，期盼藉由本次活動，促進中小企業對數位轉型與人才培育有更多的瞭解、交流與互動。會中除邀請資策會產業情報研究所詹文男所長進行「數位轉型與人才培育」專題演講外，並規劃在「數據為本的數位轉型與人才發展」、「產業自動化與智慧製造之人才需求」兩大議題之主題對談，邀請產業界記銘工業股份有限公司黃宗銘董事長、所羅門股份有限公司的李俊玉資深業務經理現身說法。下午安排研華科技林口物聯網園區、所羅門機器人訓練中心的參訪行程，提供中小企業對於數位轉型的理解、交流與啟發。

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資策會詹文男所長將於會中分別就數位轉型的「觀念」、「方法」、「實務面」以及「人才培育」四個面向進行深入淺出的分析，同時輔以案例，就「數位化」、「數位優化」、「數位創新」三個數位轉型階段進行分享，並針對數位轉型人才職能之建構與運作加以說明。主題對談中由生產汽機車後視鏡相關產品的記銘工業黃宗銘董事長分享面對產業高度競爭的情況下，如何帶領公司朝自動化、智慧工廠的藍圖去實踐，並在不同的轉型階段，如何透過導入數據應用，進行生產進度、品質監控、物流配送之控管，及過程中所面臨的問題及員工調適方式，與公司如何協助其強化相關能力等。另一主題則由以生產機械手臂的所羅門公司李俊玉資深業務經理，分享該公司近年來投注大量人力資源，協助企業佈局工業智動化，並提供全方位解決方案的經驗，及其過去輔導中小企業導入自動化與智慧製造的實務案例外，對企業所面臨的困境與抉擇，及中小企業導入智動化設備對於員工工作型態的改變、與所需人才能力之樣態提出看法。

勞安所指出，數位科技的快速發展與應用是無法阻擋的世界趨勢，在此波疫情的推波助瀾下，數位轉型已是企業必須思考的選項；惟數位轉型必須逐步調整與變革，不僅是產品型態或業務模式的轉變，更是組織彈性和人才發展、思維與文化上的一大挑戰。勞安所期望透過本次研討會，從中小企業數位轉型發展現況出發，聚焦數位化趨勢之工作模式轉變、新興職能及人才需求，並從數位轉型之系統整合與產業自動化、智慧化應用的角度，提供中小企業相關數位轉型之發展趨勢與實務作法，以提升產業競爭力。

本次研討會相關內容可參閱大會官方網站 http://2020ilosh-forum.cier.edu.tw