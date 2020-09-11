超man男友入伍打給女友！一開口就哽咽...引過來人共鳴：你真的不懂

▲服兵役是台灣男生應盡的國民義務。（示圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者劉雪兒／綜合報導

對於許多男生來說，當兵是一輩子的回憶，是成長的必經之路，很多人更是以「兵中生活」當成開啟話題的契機。有一名網友近日分享說，有位國中同學剛入伍的沒多久，好不容易可以與外界聯絡，於是打電話給女朋友哭訴軍中生活，不禁讓他好奇提問說，「有什麼好哭的？」

原PO在PTT的Gossiping板上發文說，國中同學終於等到入伍當兵了，結果卻從對方的女朋友那裏得知，友人竟然打電話哽咽、哭訴，而女友也瞬間傻眼，內心OS「沒想到一向很man的男友竟然在哭」，他還突然憶起自己入伍時，因為單身所以都只打給家人，內容也只是簡單交代行程，而對方這般哭訴，不禁讓他好奇提問說，「是不是發生了霸凌事件，他們到底在想什麼啊？」

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貼文提出，引起了非常多的共鳴，網友們紛紛留言表示，「昨天還跟馬子打炮，今天就要看一堆X覺，能不哭嗎？」、「有女朋友當然要哭」、「第一次難免會哭」、「X我本來也是這樣想，結果第一次放手機和女朋友講電話，也流了幾滴眼淚」、「真的會啊，我跟女朋友講電話，也是哽咽」、「你真的不懂，不哭很難」。

不過，也有其他的網友認為，「失去自由不哭？被強迫勞動不哭？」、「看看新訓那精美的飯菜，不哭都難，唉！」、「第一天進去就被狂吼，會哭耶是正常啦」、「一個自由的人被關進去，憂鬱是正常的」。