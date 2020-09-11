在軍中講電話哭了！女友驚「平常很Man」　他傻眼：會不會被霸凌

▲當兵是許多台灣男生難忘的回憶。（示意圖／翻攝自Facebook／國防部發言人粉絲專頁）

記者施怡妏／綜合報導

對於許多男生來說，當兵是一輩子的回憶，離開家到一個陌生的環境，多少都會覺得不安或是害怕，一名男網友分享朋友當兵時，因為聽到女友的聲音而哽咽落淚，讓他非常驚訝。他也回憶起自己之前當兵時，打給家人都只是聊今天做了什麼，「覺得沒什麼好哭的，會不會是在裡面被霸凌呢？」

原PO在PTT板上發文，國中同學最近去當兵，聽對方的女友轉述，友人竟然在講電話的時候，哭著向女友說裡面發生的事情，聽到女友的聲音就哽咽，然後開始在電話的另一頭落淚，女友頓時驚呆，心想「想說平常都很Man的男友，怎麼突然間講電話講到哭」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO聽到後也感到震驚，回憶當年當兵的情形，「我那時候進去當兵，打給家人都只是簡單說今天在幹嘛而已，我覺得沒什麼好哭的啊，哭的人會不會被霸凌？他們都在想什麼？」

貼文一出後，許多過來人留言表示，「剛進去壓力很大，過一週就習慣了」、「沒有女朋友可以哭訴的比較慘」、「一個自由的人被關進去，憂鬱是正常的」、「第一天進去就被狂吼，會哭也是正常啦」、「第一天打電話很難過啊，放完假就習慣了」、「看到有人抽到外島就在下面大哭流淚」、「真的會啊我跟女朋友講也是哽咽」。