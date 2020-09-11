鄉民好奇「為什麼叫大陸妹？」揭2年前正名運動　農委會曝由來

▲採買青菜的時候，很常見得到大陸妹。（示意圖／stocksnap）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管是到超市或大賣場採買，又或是到小吃攤、火鍋店用餐，「大陸妹」這種青菜一定很常見。就有一名網友在PTT的Gossiping板上問卦「大陸妹為什麼叫大陸妹？」好奇菜名由來，還大膽猜測是不是「以前台灣人買大陸的妹子，然後妹子帶來種的菜？」話題意外引發一陣討論。

這位網友文中表示，「這個菜的名子（字）由來是什麼啊？為什麼叫大陸妹？」明明就「沒有大陸，也沒有妹」，好奇還是以前台灣人可能娶陸籍老婆，然後是女方帶來的一種菜，「那是不是要叫中國妹啊？有沒有八卦？？」

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貼文一出，就有人馬上吐槽跟大陸女生一點關係都沒有，「原本叫妹啊菜，然後大陸來的就變成大陸妹了」、「大陸茼蒿 的台語叫 大陸 mei a tsai 被外省叫成 大陸妹」、「萵苣啦！」

不過事實上，大陸妹應該不能叫大陸妹了，本站2018年11月就曾報導《叫「大陸妹」是歧視！農委會正名「福山萵苣」 網：那高麗菜..》，農委會當時在臉書粉絲團分享一張照片，大大的字寫著「正名運動」、「福山萵苣俗稱大陸A菜、劍菜、鵝仔菜、媚仔菜」、「請別再稱呼為大陸妹」。

▲「大陸妹」已經正名「福山萵苣」。（圖／取自農委會臉書粉絲團）

農委會指出，在台灣無論是到小吃攤或是火鍋店，都常看見福山萵苣的身影，滑順脆甜的口感深受台灣民眾喜愛，但這種蔬菜卻讓許多中國大陸民眾感到不滿，因為它在台灣長久以來被使用的俗名為「大陸妹」。

為什麼會出現這種帶有歧視意味的名稱呢？農委會進一步解釋，台灣早期受歡迎的萵苣大多由大陸引進，「油麥茼蒿」（台語為麥仔菜）是交易量最大的一個品種，剛好當時有許多中國大陸外籍配偶來台，所以才會有大陸妹一詞誕生，一直這樣沿用了數十年。

但當時的正名運動卻引來網友質疑，畢竟台灣人習慣用語是因為大陸來的媚仔菜，所以才會稱為大陸媚。也有網友問道，「所以高麗菜也要來正名一下嗎？」還有網友則笑說，「『福山萵苣』 一盤沒人聽得懂啦！叫『福山雅治』大家才會搶著吃！」「請因應公投，要叫做中華台北福山萵苣。」「北中南福山雅治站出來！」