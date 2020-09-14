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武界壩洩洪4死！盧男失蹤28hrs「躺冰冷溪床」　空勤吊掛送祂回家

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記者李忠憲、莊智勝／南投報導

台中市太平兩家共6人12日前往南投縣仁愛鄉武界壩野營，不料昨（13日）凌晨上游台電卻疑似傳出機械故障，武界壩無預警洩洪，導致兩家人在睡夢中遭洪水沖走，釀成3死1失蹤慘劇；在事故發生28小時後，今（14日）上午8時34分，空勤總隊直升機在距離事故地點11公里外的河床尋獲最後一名失蹤者盧男遺體，立即執行低空吊掛作業，護送盧男返家。

▲▼武界壩盧男失蹤28小時，空勤直升機低空吊掛送他回家。（圖／民眾提供）

▲▼南投武界壩4死，空勤總隊吊掛盧男遺體。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲空勤直升機發現盧男遺體，低空吊掛送祂回家。（圖／民眾提供、空勤提供）

警方初步調查，盧、賴兩家人交好，12日當天結伴一同前往武界一線天溪床野營，將兩部休旅車停放在栗栖溪邊，還在溪畔紮營休憩，不料13日凌晨約4時，上游台電武界壩卻無預警放水洩洪，在下游露營的盧、賴兩家當即遭到洪水沖走。當時盧妻睡在車上逃過一劫，而賴男則是在洩洪後被沖回岸邊自行脫困，但賴男的妻小、以及盧妻的女兒皆不幸罹難，而盧妻丈夫第一時間下落不明。

▲▼南投武界壩，事故發生前2家人紮營畫面。（圖／民眾提供）

▲盧、賴兩家於溪床旁野營。（圖／民眾提供）

警消今組成搜救隊進行搜索，空勤總隊直升機上午8時34分空勘時於事故地點11公里外的冰冷溪床上發現盧男遺體，尋獲最後一名失蹤者。空勤總隊直升機發現後立即進行吊掛作業，稍早將盧男遺體送返地面，並由現場搜救隊員駕車將遺體運出。

據了解，武界一線天溪床因緊鄰台電武界壩，周邊水域依規定嚴禁戲水，且入口處也設有警示牌，強調上游電廠隨時可能放水，因此將該地劃為管制區，禁止民眾進入，不料仍是釀成4死慘劇。案發後台電也立即對武界壩進行調查，初判疑似是6號閘門故障釀禍；昨南投地檢署訊問相關人等後，認為值班的蘇姓技術員涉及過失致死，諭知10萬元交保，全案正進一步調查中。

▼洩洪後營地面目全非。（圖／記者鄧木卿攝、民眾提供）

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，露營地帳棚畫面。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼南投露營，2大2小遭沖走。（圖／民眾提供）

▼盧男遺體稍早由警消駕車運出。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼南投武界壩最後一名失蹤盧男尋獲，遺體(副駕駛座藍色袋子)由警消駕車運出。（圖／記者李忠憲攝）

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