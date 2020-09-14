勞基法修惡遊行「深夜遭押上車丟包」　3律師告北市警結果曝

▲3律師遭押上車丟包提告，北市警局長陳嘉昌力挺屬下執法 。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

三名律師於2017年12月23日、《勞基法》修惡遊行後的深夜，遭北市警方押上車丟包在大湖公園，事後向北市警察局長陳嘉昌、時任中正一分局長、介壽路派出所長提告妨害自由，北院14日判3人均無罪。

案發當天活動申請時間過後，仍有部分民眾在街上遊蕩，甚至妨害交通，警方一路驅趕下，將部分民眾圍堵在台北車站東三門，其中3名律師本在場替民眾向警方溝通，卻遭到逮捕、押上車丟包。

時任中正一分局長廖材楨表示，部分民眾自6點後申請結束後，仍在公園路、襄陽路、重慶南路、忠孝西路等地流竄，甚至到了24日凌晨，還傳出行政院、南京西路有民眾集結，當時會將民眾圍在東三門，是避免他們再去做亂，認為警方依規定執法沒問題。

北市警察局長陳嘉昌表示，他信任中正一分局長當時的判斷，並認為也許警方這次執法有改進空間，但若因此就否定警察辛勞、甚至認為警方有犯罪意圖，也是不公道的。

被押上車的丁穩勝律師表示，他當天晚上10點多才到東三門，卻被警方認為是前面一起抗議的，且當時他不斷向警方溝通卻都被無視，希望藉提告讓執法人員重視法律及程序，但感佩警方辛勞，希望能從輕量刑。

李菁琪律師表示，她當天在過了集會時間後，不斷勸導民眾別亂來，也希望能替民眾與警方溝通，但當時東三門的民眾明明要散了，卻反被警方包圍，連她說要去找當事人陪訊也被阻擋，這次提告，是希望台灣不要像香港那樣。

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