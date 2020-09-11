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獨／國民黨團巡迴執政縣市聽取前瞻需求　侯友宜14日接第一棒

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▲侯友宜出席「新泰塭仔圳前進辦公室」揭牌儀式。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

立法院新會期即將開議，國民黨黨團總召林為洲號召黨籍立委、新北市議會三長，在9月14日中午跟新北市長侯友宜舉行便當會，針對明年度預算，聽取新北市需協助的部份，並進行意見交流。

據了解，國民黨團目前已有十多名立委確定會出席新北市便當會，並持續邀約中，而黨團之後也會陸續前往各縣市，了解需要中央提供協助的地方，聽取針對前瞻第二期預算調降的影響，以及非特定項目、所有需要中央支持的項目，待彙整完成所有意見後會做出解決方案。

立委林奕華受訪表示，前瞻二期軌道預算被減少，對於新北市來說影響深遠，多條放射狀的軌道建設正如火如荼動工中，但前瞻建設被砍掉，施工進度將受到大受影響。

此外，林奕華表示，黨團與各縣市便當會議題是開放的，主要因為前瞻預算變更，且中央統籌分配稅款的修法延宕多年，人口最多的新北市卻是分配資源最少的，非常不公平，這也是侯友宜不斷想中央反映的，她預期便當會中一定會討論相關修法。

據了解，新北市三位立委洪孟楷、林德福、羅明才已允諾出席，而侯友宜也會邀請局處長，與立院不同委員會的委員進行溝通，告知需要幫忙爭取的項目。

立委洪孟楷表示，新北市是第一站，黨團也將會前往台中、新竹、彰化、苗栗，與首長們一一會面，了解各縣市狀況、聽取地方建議，讓立院黨團精準反應，主張地方真正的需求。

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