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石木欽案牽連甚廣　民團呼籲加強院檢首長職務監督功能

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▲▼民間司改會「石木欽們，誰來監督」記者會，理事長林永頌，立委陳椒華，立委賴香伶。（圖／記者吳銘峯攝）

▲民間司改會「石木欽們，誰來監督」記者會。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

監察院公布前公務員懲戒委員會委員長石木欽涉及不當飲宴案的調查報告，並公布有不少法官、檢察官、調查官等人，也曾與該案當事人有不當接觸。民間司改會11日召開記者會，強調這些「石木欽們，誰來監督？」司改會呼籲司法院與法務部，應該全面清查，並修改《法官法》相關規定，強化院檢首長的內部監督功能。

石木欽於1997年7月22日起至2014年6年20日之期間（分別擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長），涉嫌為友人、佳和實業董事長翁茂鍾的訴訟案件提供法律意見；並於相關案件繫屬中，與翁茂鍾多次宴飲及打高爾夫球，還投資翁茂鍾的公司。而全案經司法院人事審議委員會決議將他移送監察院調查，監察院於日前公布調查報告。

在監察院的報告中，除石木欽外，還有多位法官、檢察官、警察與調查局官員涉有不當接觸、球敘、宴飲、買股票。包含前台南地檢署檢察長方萬富（後擔任監察委員）、前台南地檢署檢察官曲鴻煜、前台南市警局長周幼偉，也都持續與翁茂鐘往來十幾二十年。

民間司改會董事長林永頌表示，石木欽案進入調查後，包含司法院、監察院都受到壓力。司法院人審會審議時，在院長許宗力的堅持下，才決議將石木欽移送監察院。而監察院也在方萬富的影響下，不斷延宕本案，一直到新任監委上任後，才完成調查報告。林永頌先肯定監察院的努力，並呼籲全面清查本案。

林永頌還舉出3月間拜會蔡英文總統時，蔡英文當時主動提到石木欽案，還說「司法改革法院作的很多，但如果這些違法亂紀的案件，沒能自己好好處理而讓它長大、被外部報導出來以後，你再怎麼努力，人家都認為司法改革是假的。」林永頌最後呼籲，應該修改《法官法》相關規定，強化院檢首長的內部監督功能。

時代力量立委陳椒華也到場，她指出，這類司法勾結金權的案件，將造成社會貪腐，而這類案件應該要盡力消除。民眾黨立委賴香伶也表示，這種案件讓人沉痛，她希望相關單位能在2個月內全面清查，給民眾交代。

▼民間司改會董事長林永頌。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼民間司改會「石木欽們，誰來監督」記者會，理事長林永頌，立委陳椒華，立委賴香伶。（圖／記者吳銘峯攝）

▼立委陳椒華。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼民間司改會「石木欽們，誰來監督」記者會，理事長林永頌，立委陳椒華，立委賴香伶。（圖／記者吳銘峯攝）

▼立委賴香伶。（圖／記者吳銘峯攝）

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