月租7000套房「借閨密住」竟自殺變凶宅　她要賠房東500萬

▲女子將承租的套房借閨密，但卻變成兇宅，需要賠償。（示意圖／記者許凱彰攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣周姓女子在竹北市租了一間月租7000元的套房，並借給好閨密劉姓婦人居住。不料劉婦竟在2017年8月間，在房間內吞藥自殺，套房變成兇宅。李姓房東不滿，認為凶宅影響房價，因此起訴請求周女賠償，一審判決周女須賠償511萬餘元，案經上訴，高等法院二審仍判決周女須賠償499萬餘元，可上訴。

判決指出，周女與房東簽訂房屋租賃契約，約定租期自2016年11月1日起至2017年10月30日止，租金每個月7000元。但周女卻將套房借給患有憂鬱症、無人陪伴且有多次輕生未果行為之閨密劉姓婦人。劉婦在2017年8月7日在套房內故意吞食過量藥物，致嘔吐昏迷，遂因呼吸道阻塞而窒息死亡，死因被判定為自殺。房東不滿，認為當時房價高達2千餘萬元，變成兇宅後房價大砍500萬元，另外也有不少房客提前解約，造成損失，因此提出民事訴訟，請求周女賠償511萬餘元。

法院審理時，周女拒絕賠償，辯稱閨密並非自殺，乃是在套房內因嘔吐物噎到窒息死亡意外死亡，絕非兇殺或自殺所致，亦非一氧化碳中毒致死，並未使系爭套房變成凶宅，此等意外非任何人有預見可能，故房屋價格跌落與自己無關。

▲周女卻套房借給患有憂鬱症的劉姓婦人住。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

但法院審理後，根據法務部法醫研究所鑑定死因報告，認為死者過量吞食藥品，並於短時間内中毒死亡，再根據死者的憂鬱症病史，且有多次過量服藥而自殺未遂之紀錄，還留下一封遺書記載：「這樣活著有何義思」、、 「這是我唯一的要求」、「不收禮不收花」等語，因此法院認定死者為自殺，確實使套房變成兇宅，周女必須負擔賠償責任。

另外法院根據不動產估價師事務所鑑定房價的報告，認為這戶房屋原本價格為2,168萬6,460元，但變成兇宅後，房價跌落23%，即減損金額為498萬7,886元。一審法院考量還有其他承租戶也解約，因此一併判賠，判決周女須賠償511萬9,886元。周女上訴，二審高等法院與一審認定相同，但改認定其他承租戶解約不全然是因為凶宅的關係，這部分沒有判准，最後判決周女須賠償499萬1,725元。可上訴。