檢警可監聽通訊軟體！《科技偵查法》試水溫蔡清祥盼各界給意見

▲法務部長蔡清祥談《科技偵查法》草案。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

科技日新月異，為了增加檢警辦案方法，並賦與其法源依據，法務部研擬《科技偵查法》草案，授權偵查機關可透過植入木馬的駭客手法，從嫌疑人的手機提取與案情有關的資訊，甚至可以監聽LINE通訊軟體的對話內容。法務部長蔡清祥強調，法律必須跟上科技才能有效查緝犯罪，「要求檢警調辦大案不能不給他們武器。」

海巡署南巡局士官長王育洋為了查緝私菸，2014年將GPS衛星定位追蹤器偷裝在當事人貨車底盤，監看貨車行蹤，遭控妨害秘密罪嫌。王男最後遭判拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年定讞。檢察總長2次提出非常上訴，但都遭到駁回，因此催生這部法令的制定。

法務部召集相關單位，研商《科技偵查法》草案，共計28條，規範偵查機關使用監視、攝錄與追查位置等科技設備或技術實施蒐證及調查的聲請、核准、期間、事後通知等程序，以及數位證據的蒐集與保全的方式及範圍。未來檢警調可針對通訊軟體施以監聽聲音、甚至監看文字，包含使用LINE、FB、IG、Skype都可以被監聽、監看。

雖然科技偵查是檢警辦案的偵查手段，但也有侵害人權之虞。法務部長蔡清祥強調，「要求檢警調辦大案不能不給他們武器。」法律必須跟上科技腳步，才能有效查緝犯罪，《科技偵查法》讓偵查機關科技辦案有法可以依循，達到追訴犯罪的目的；不過法案上路可能會有阻力，希望外界不要對《科技偵查法》作負面解讀，法案到完成立法還有充足的時間，歡迎各界隨時提供意見。

目前草案已經上網公告，供各界參考，而草案上網後，法務部也已經收到一些回饋的聲音。蔡清祥表示，《科技偵查法》草案的討論是開放的，隨時歡迎各界提供意見。

