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快訊／國道一號麻豆段「槽車翻覆」2傷！柴油洩一地　警消警戒中

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▲▼國道一號台南麻豆段大型槽車翻覆。（圖／翻攝國道監視器）

▲國道一號台南麻豆段大型槽車翻覆。（圖／翻攝國道監視器）

記者莊智勝／台南報導

國道一號台南麻豆段、北上303.2K處今（11日）早7時30分許發生事故，一輛載有異丙醇的槽車行經該路段時突失控翻覆，車體橫躺路中，佔據3線道，且還有大量液體外流。警消獲報趕抵現場時，發現外洩的液體為油箱破裂所滲出的柴油，目前先行灑水進行防護，並將受傷的2名傷者送醫，目前狀況尚未排除，提醒用路人改道慢行；目前確切事故發生原因還有待釐清。

▼大型槽車翻覆橫躺路中。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼國道一號台南麻豆段大型槽車翻覆。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼國道一號台南麻豆段大型槽車翻覆。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼國道一號台南麻豆段大型槽車翻覆。（圖／記者林悅翻攝）

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國道台南麻豆槽車

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