「全班27人，26人不喜歡他」　小學老師催淚PO霸凌文逾10萬人關注

▲黃俊堯老師的貼文引起眾多家長分享。（圖／翻攝自Facebook／黃俊堯）

文／CTWANT

台北市碧湖國小老師黃俊堯，7號在臉書PO文談「霸凌」，他發現「全班27位孩子，有26位討厭其中1位學生」，引導學生們以同理心化解心結，不希望孩子們的一時衝動造成對方日後心裡的陰影，希望該名學生「長大後回想起來，我的六年級同學們對我很好，至少他們把我當同學！」這段感性又有教育意義的文章一PO出，受到10多萬網友點讚關注。

根據了解，黃俊堯擔任碧湖國小六年級某班班導師，從接班級前，前任班導師提醒他有個學生被排擠，經過一個禮拜觀察，他發現「全班27位孩子，有26位討厭他，對他口出惡言、毫不體貼、處處針對，甚至有時候會想要動手打他」。

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黃俊堯發現，該名學生人際關係有太大的問題，加上衛生習慣極為不好、反應遲鈍（先天因素），看不懂人家臉色。但是他也有優點，譬如老師說的事情總是很認真完成，甚至擦黑板擦得比老師還乾淨。

豈料，某日課堂上，社會老師要社會小老師收習作，因為該名孩子就是社會小老師。同學卻回答「我們班沒有社會小老師。」這一切都被黃俊堯看在眼裡，找了方法支開該名學生後，他跟孩子們開始對話，「有沒有人很討厭他的，麻煩你舉手。」班上有大約八成的孩子舉起了手

他又問，「請問有沒有人很希望他能馬上轉走的。」有五隻手臂仍高舉著。當問了原因後，學生們說了各種狀況譬如不善觀察他人臉色、愛亂入別人的遊戲，老師每個都很贊同，也能了解：「如果是我，我也會很不爽！」帶接下來的問題「有沒有希望他最好能馬上消失在這個世界上的？」這個鋒利的問題卻沒有人再繼續舉著手。

「在成長的過程中，老師很怕你們在學校遇到一種現象，叫霸凌」黃俊堯告訴著孩子們，更說出自己的擔心「老師認為最容易將人逼上絕路的霸凌，叫做「關係霸凌」」。黃俊堯更舉出澳洲作家，天生只有一半身體的力克胡哲故事，因為受到霸凌，甚至被叫怪物，被拿美工刀劃，他在小學階段至少10次想自我結束生命。

黃俊堯跟學生解釋，有些先天病狀反映在身體能一目瞭然，「然而有些先天病狀反映在心理，我們唯獨了解才能瞭然」。除了同理心對待他人，他最後向學生喊話，「老師沒有要你當他的朋友，但我希望我們能一起合作，讓他有一天長大後，回想了他的求學歷程時，他會說，我覺得我的六年級同學們對我很好。至少，他們把我當同學。」

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