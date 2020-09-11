　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿嬤開箱「24年麥當勞漢堡」！她嚇「跟剛出爐一樣」...原因曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

美國有個阿嬤，開箱了塵封24年的麥當勞漢堡、薯條，結果發現外觀竟完好如初。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲美國有個阿嬤，開箱塵封24年的麥當勞漢堡、薯條。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT 

麥當勞的薯條跟漢堡放久了到底會不會壞？一直是許多速食愛好者好奇的話題。日前美國有一名阿嬤在抖音(TikTok)放上麥當勞漢堡與薯條「開箱」等影片，她將於1996年買來保存的麥當勞漢堡、薯條拆開來看，赫然發現薯條雖然變得乾扁，但竟然沒有腐敗跡象；而漢堡的麵包與肉片，打開來不但沒腐爛、發霉，乍看竟跟剛出爐的一樣。

據英國《鏡報》報導，一位抖音帳號為「aly.sherbg」用戶，上月27日發布一段影片，畫面中是一名阿嬤，把24年前所買的麥當勞漢堡、薯條，進行「開箱」動作。只見阿嬤先是打開一個側面寫著「漢堡」的白色盒子，然後拿出一個印有1996年納斯卡賽車比賽廣告的紙袋，並表示「這就是生產的年份」，對應現在是2020年，等於她所開箱的麥當勞漢堡與薯條，已經放了24年。

 美國有個阿嬤，開箱了塵封24年的麥當勞漢堡、薯條，結果發現外觀竟完好如初。（圖／翻攝自aly.sherb抖音）

▲塵封24年的麥當勞漢堡、薯條，結果外觀沒什麼改變。（圖／翻攝自aly.sherb抖音）

接著這位阿嬤先拿出模樣有點乾扁薯條，並表示「看起來就像一個月前不小心掉在座位下」；接著她再打開24年前買的麥當勞漢堡，結果發現，麥當勞漢堡的麵包體，外觀居然沒有發霉，攤開來看裡面的漢堡肉，竟也沒有腐爛，也沒有裂痕。

面對這樣的「開箱」結果，阿嬤本人也看傻了，不可置信的表示：「不知道吃了會怎樣」。而這段開箱影片，也引來美國麥當勞官方緊急回應，表示食物腐化需要濕氣，若濕氣不足，細菌、黴菌就無法生長。麥當勞強調，自家漢堡不含任何防腐劑與添加物，推測可能是影片主人住家環境過於乾燥，才會如此讓漢堡薯條的狀態保存良好。

延伸閱讀
高雄國小童沿街賣「茶葉蛋一包50元」　逼哭人母PO文…竟釣出暗黑內幕
拍露毛寫真走紅又當小三　昔玉女紅星大走鐘…自揭與13男星私密性事
告別式後一個月…羅霈穎終於入夢　Makiyo：羅姐長相變了

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
「驅魔哥」闖西門町女僕店找「小愛」！她拿長棍對決神掌
外國男友錯匯18億進戶頭　新竹女急奔銀行…查帳後傻眼
快訊／李恆隆「病情惡化要開刀」千萬交保！女兒扛1箱現金救父
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓「封鎖邊境」下格殺勿論令！嚴防疫情從中國流入

台灣「防疫鐵三角」　蔡英文、陳建仁、唐鳳榮登美媒風雲人物

連3颱強襲北韓...暴雨創40年最高記錄！穀倉重創　半數人口恐餓死

美爆中國擬設「海外軍事基地」　印尼強硬拒絕：絕不可能

男嬰「酷暑裹冬衣」塞提袋…詭媽低聲唱搖籃曲　路人驚嚇報警

解放軍「不減反增」！中印剛談完邊境撤軍　班公湖戰雲密布

阿嬤開箱「24年麥當勞漢堡」！她嚇「跟剛出爐一樣」...原因曝光

哈利梅根攜Netflix推黛安娜紀錄片　王室：與威廉關係毀了

喜事變喪事！5歲童參加婚禮調皮爬上桌　親友面前遭花崗岩桌爆頭　

婦產科淫醫性侵數十名病人遭起訴　楊安澤之妻也受害

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

離世愛犬回來！化蝴蝶「停指尖」主人帶牠逛家...飛進屋不捨離開

價值2萬元！行李忘在民宿被丟 老闆「以為是垃圾」旅客傻眼

歌手盧廣仲爆遭黑道盯上！ 台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」

暖男策畫求婚！親友團飛韓助陣 女友一開房門見驚喜秒摀嘴落淚

他花1年設計視覺+聽覺神樂器　2千顆鋼珠彈奏宛如交響樂團！

北韓「封鎖邊境」下格殺勿論令！嚴防疫情從中國流入

台灣「防疫鐵三角」　蔡英文、陳建仁、唐鳳榮登美媒風雲人物

連3颱強襲北韓...暴雨創40年最高記錄！穀倉重創　半數人口恐餓死

美爆中國擬設「海外軍事基地」　印尼強硬拒絕：絕不可能

男嬰「酷暑裹冬衣」塞提袋…詭媽低聲唱搖籃曲　路人驚嚇報警

解放軍「不減反增」！中印剛談完邊境撤軍　班公湖戰雲密布

阿嬤開箱「24年麥當勞漢堡」！她嚇「跟剛出爐一樣」...原因曝光

哈利梅根攜Netflix推黛安娜紀錄片　王室：與威廉關係毀了

喜事變喪事！5歲童參加婚禮調皮爬上桌　親友面前遭花崗岩桌爆頭　

婦產科淫醫性侵數十名病人遭起訴　楊安澤之妻也受害

菲籍婦染疫產子「寶寶成最小隔離對象」　羅一鈞揭垂直感染風險

每月省5千元！桃機計程車司機「空中排班」　免早起跨3縣市換場空

北韓「封鎖邊境」下格殺勿論令！嚴防疫情從中國流入

全聯架上驚見「百年甜品」！　網友大讚：是小時候味道

中職／陳家駒阻擋、422劉時豪卻沒有　馮勝賢：還有5步

譚兵讀武／解密最強水鬼　「馬祖海龍王」毛守義還空降越南偵蒐

正妹退租「美屋淪地獄」…恐怖內部照曝　網一看傻眼：老鼠精嗎？

數學錯兩題...10歲女童「講台遭師爆打」死亡！雙胞胎妹目睹全程

嘉義夫妻檔幫「恐怖組織」賣瀝青！　獲利密匯伊朗...GG了

鋪滿爆量小卷！隱藏版「銷魂海味鍋燒」　只賣早上、每口都鮮甜

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

國際熱門新聞

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

Google認證台髒話！紐西蘭車廠名變「6字國罵」

約旦首都郊區發生大爆炸！

超巨蜘蛛「狂嗑鳥脖」進食片曝光

人妻遭劫匪輪暴　孩子就在旁邊..

川普：金正恩健康　不要低估他

只想要男孫　奶奶把女嬰淹化糞池

印軍警告：再越線就報復！想開戰要付艱鉅代價

美軍殺人獲特赦　菲想換取疫苗

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

阿嬤藏24年漢堡沒壞！麥當勞：這因素是關鍵

狠師體罰「100下蹲跳」…13歲少年猝死

靠一滴血詐120億　傳「女版賈伯斯」以精神異常辯護

美有「俄中韓都不知」的秘密武器

更多熱門

相關新聞

中古車場15年0失竊！社長親揭「恐怖詛咒」

中古車場15年0失竊！社長親揭「恐怖詛咒」

為了防止宵小偷竊財務，愈來愈多人選擇架設監視器監看，但有時依舊防不勝防；為了有效嚇阻小偷，日本一處中古車展示場貼出了猶如詛咒般的警語寫著，「盜竊者被捕後皆因不明原因死亡」，而該展示車場也真的15年來都沒有小偷上門。

劈腿4女「局長室淪炮房」　丁允恭首發聲：下一步茫然完全沒有想法

劈腿4女「局長室淪炮房」　丁允恭首發聲：下一步茫然完全沒有想法

「全班27人，26人不喜歡他」　小學老師催淚PO霸凌文逾10萬人關注

「全班27人，26人不喜歡他」　小學老師催淚PO霸凌文逾10萬人關注

「懷玉公主」爆陪睡又被分手　現況曝光

「懷玉公主」爆陪睡又被分手　現況曝光

狠師體罰「100下蹲跳」…13歲少年猝死

狠師體罰「100下蹲跳」…13歲少年猝死

關鍵字：

麥當勞aly.sherbg周刊王

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

金希澈視訊MOMO！扯出娜璉爆爭議

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

南投所長兒再爆性騷！警父火速辦休學

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

蕾菈遇襲「狂聞妹妹」　街頭哀求：救我

拍「誰摔死了李新」挨告　盛竹如獲判無罪！

郵局神鬼女業務7年狂吸6億保單！

遭栽贓當謝和弦炮友　陳芳語怒開罵

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

更多

最夯影音

更多
Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」
《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面