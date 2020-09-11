月亮杯卡下體3天！19歲少女羞澀求診　醫一夾出「血噴護理師」

▲婦產科醫師李偉浩在節目《醫師好辣》上分享案例。（圖／醫師好辣YouTube）

圖文／CTWANT

近幾年環保意識抬頭，許多廠商在開發新產品時往往也會將環保因素涵蓋其中，女性生理期使用的月亮杯便是其中之一。婦產科醫師李偉浩在節目《醫師好辣》上分享一個案例，提到有一名19歲少女因使用方法錯誤，導致月亮杯被卡在下體，怎麼也拿不出來拖了3天才就醫。

李偉浩在節目上表示，這名案例中的少女以往在生理期間都是使用衛生棉條，為了響應環保第一次改用月亮杯；沒想到，少女將月亮杯放入私密處後就拿不出來，請男友幫忙也沒辦法，等了2至3天後，才來看診尋求醫師幫助。李偉浩說道，少女上了內診台後，因緊張的緣故肌肉無法放鬆，自己好不容易使用鉗子將月亮杯夾出後，竟當場噴出大量血液，一旁的護理師閃避不及，還被血液濺到了衣服。

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李偉浩取出月亮杯後才發現，少女弄錯月亮杯的使用方式才會一直無法取出。李偉浩解釋，月亮杯的設計是將上部像杯子一樣的部分向上，塞入女性私密處後才可承接經血，取出時下方則有環扣「指套」方便女性朋友更換、清洗，並以熱水消毒後就可重複使用達到環保的目的。但這名少女卻恰恰把月亮杯的杯口向下塞入變成了「月亮塞」，只能靠鉗子將其夾出。

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