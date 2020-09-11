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中古車場15年0失竊！社長親揭「恐怖詛咒」：小偷被捕後全都死

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中古車示意圖。（圖／unsplash）

▲中古車店家為了防小偷，無所不用其極，堪稱創意腦力激盪。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

為了防止宵小偷竊財務，愈來愈多人選擇架設監視器監看，但有時依舊防不勝防；為了有效嚇阻小偷，日本一處中古車展示場貼出了猶如詛咒般的警語寫著，「盜竊者被捕後皆因不明原因死亡」，而該展示車場也真的15年來都沒有小偷上門。

根據《livedoor news》報導，日本有網友在東京的一處中古車展示場門口，看到一塊特別的警告標示牌，遂將它拍照並分享至網路上，只見照片中的警告牌上用顯眼的紅色字體並加註星號寫著，「凡是在這個展示車場偷竊的小偷都會很快被逮捕，且最後都會因為不明原因死亡」。許多網友看到照片後不禁好奇，「這是詛咒嗎？如果在這裡偷東西就會莫名死亡？」

展示車場如詛咒般的警語嚇跑小偷。（圖／@hevn18_eli Twitter）

▲展示場貼出詛咒標語，聲稱偷車的人被捕後都死了。（圖／@hevn18_eli Twitter）

有當地媒體實地拜訪了設置此警告標語的《坂本自動車工業》，旗下所屬的瑞江中古車展示場，向社長坂本潤之介進行採訪詢問，告示牌上所寫的警語是否為真？坂本潤之介社長則表示，「不是真的，事實上犯人也都還沒被逮捕。」

媒體進一步追問當初設置警告標示牌的理由，坂本潤之介社長則說道，因為當時附近不斷傳出偷盜事件，因此這個展示場建成後，便設置了這樣的警告標語，而這個警告看板設置後的15年來，這裡從未有小偷上門偷竊過，「雖然不清楚原因，但（警告牌）似乎有神秘的嚇阻效果」。社長笑言，許多客人看到標語後的反應都說「很有趣」，也有客人看過警告牌後，害怕的問他「犯人真的死了嗎？」社長則回答對方，「雖然不太清楚，但也可能真的死了，畢竟是偷東西的壞人嘛」。

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