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反制！中國外交部發「外交照會」：對美駐華、駐港外交官實施對等限制

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▲傳中國拒絕續簽美國記者證件，中國外交部發言人趙立堅稱，美方有關說法完全不符合事實「是倒打一耙」。（圖／達志影像／美聯社）

▲美限制中國外交官，中方採取反制。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前宣布對中駐美外交官實施新限制措施，包括未經允許不得參訪大學校園、舉辦50人以上的文化活動等。中方對此加以反制，中國外交部發言人趙立堅指出，已發出外交照會，對美駐華、駐港外交官採對等限制，同時敦促美方立即糾正錯誤。

趙立堅表示，去年10月以來，美國務院對中國駐美使領館及其人員在美正常履職多次祭出限制措施，此做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干擾中美關係和雙邊正常交往。

中國對此實施反制，趙立堅指出已於近日發出「外交照會」，對美駐華使領館、美駐香港總領館及其人員的活動採取對等限制，有關措施涉及美駐華使領館、美駐香港總領館的高級外交官及其他所有人員。

針對中方祭出的限制，趙立堅說「是對美方錯誤行徑作出的正當、必要反應」，中方將繼續支持兩國各界開展正常交流與合作。中國駐美使領館將繼續與美國各界保持正常交往。

最後他強調，「我們再次敦促美方立即糾正錯誤，撤銷限制中國駐美使領館及其人員活動的無理做法。中方將根據美方行動作出對等回應。」

事實上，美國國務院最新命令中，禁止中國外交官在未經美國政府允許下，參訪大學校園及與當地官員會面；此外若中國大使館及領館在使館外舉辦50人以上的文化活動，也必須經由國務院事先許可。蓬佩奧指出這些對中的外交限制，僅是川普政府要求兩國達到「互惠」。

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