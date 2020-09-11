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瞞不過女友！LINE「聊天密集度」2步驟全招了　網嚇：現在才知道

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LINE,聊天,滑手機,通訊軟體。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲LINE查勤密技又一招。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者黃可昀／綜合報導

LINE是台灣最普及的聊天APP，但也有不少情侶因此感情破裂！一名女子表示，她最近發現LINE有個新功能，雖然推出已久，但過去都沒仔細研究過，直到日前在網路上滑到某篇文章，才突然「發現新大陸」。其他人看了也驚呼，「我也第一次聽說！」

▲▼查詢LINE聊天密集度。（圖／翻攝自dcard）

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▲查詢LINE聊天密集度。（圖／翻攝自dcard）

原PO在「Dcard」分享她在LINE新發現的功能，頓時感覺開啟了新世界，之前都沒有注意過這選項，實測過後非常驚訝，原來只要2步驟就能查出使用者平時和其他人的聊天頻率。第一步點入對話框，接著點選畫面右上方的「放大鏡」圖示；第二部點選打字傳送區右方的「日曆」圖案，所有聊天過的日期就會一整排列出來。

▲▼查詢LINE聊天密集度。（圖／翻攝自dcard）

▲有對話的日期會呈現深色。（圖／翻攝自dcard）

她解釋，「深色代表有聊天的日期，淺色代表沒有聊天的日期」，如果每一天的日期都是深色，代表兩人每天都有互相發送訊息，相當密切地連絡。直接點選還可以跳到指定日期，「可以看到該日期你們的對話」，方便直接搜尋某一天的聊天紀錄。

雖然這功能已經推出了1年以上，但不少人都沒有使用過，紛紛驚訝表示，「謝謝你的開箱文 ，看似是很舊的箱子，但還是長知識了」、「好神奇啊我也第一次知道」、「翻舊帳才會用得到」、「適用於回去看當初吵架冷戰到底說了什麼話」、「現在才知道＋1」、「翻當天在幹嘛的紀錄超好用」。

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