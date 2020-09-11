女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

▲女乘客疑似累了趴睡！（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

「高鐵冷氣真的很冷我知道！」一名男網友搭車時，看見斜前方的女乘客擺出奇怪睡姿，上半身披著衣服，側躺在男友身上許久，當下他好奇拍下實況，接著上傳網路引發討論。一派網友胡鬧，「躲起來吃東西啦！沒事的」；而另一派網友氣得反撻伐，「連在睡覺都要被公審？」

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》貼出一張害羞照片，只見坐在斜前方的一對情侶，其中穿著熱褲的女生披著衣服，微露出屁股蛋，上半身則直接躺在男友的腿上，頓時讓人看了想入非非。

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露出邪笑表情的原PO調侃，「高鐵冷氣真的很冷我知道！」不過單單只有畫面呈現，並不能看圖說故事，或許女生只是累了睏了，或著身體不舒服，才會趴在男友腿上小睡片刻。

照片曝光後，部分網友笑虧，「高鐵可以吃東西嗎」、「女生屁股沒蓋到，會感冒喔！中醫說：病邪由下體入」、「我也好想冷一下、好久沒冷了」、「她是不是把口罩拿下來了」、「忽冷忽熱～會感冒～流鼻涕的」、「她們需要帳篷」。

▲網友反回擊，睡覺為何要被公審？（圖／翻攝爆廢公社二館）



不過多數網友看不下去，反酸原PO管海邊的，「應該只是趴著睡覺而已吧」、「吃飽太閒，不能好好做自己的事，要去管人家睡覺姿勢」、「我覺得你應該也知道在睡覺吧？畢竟如果在『吃東西』，起伏應該看得出來」、「硬要偷拍製造話題嗎」、「好恐怖的網路世界～這樣都要被偷拍 PO上網」。