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LINE貼文串可賺廣告分潤　東京年會發布七大創新應用

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲LINE貼文串可賺廣告分潤　東京年會發布七大創新應用。（圖／翻攝LINE）

▲LINE貼文串可賺廣告分潤。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE今（10）日在日本東京舉辦線上年度發表會「LINE DAY 2020 : Tomorrow’s New Normal」，聚焦新冠肺炎疫情衝擊，從日常生活延伸的新常態溝通形式，以及餐飲、在地企業、支付、醫療、資訊、娛樂等各方面應用，並發布七大創新應用，但目前台灣上線時間都未定。

▲LINE貼文串可賺廣告分潤　東京年會發布七大創新應用。（圖／翻攝LINE）

▲LINE推出餐點外送。（圖／翻攝LINE）

一、雲端廚房與新型態餐點外送
LINE在新常態×餐飲的場次中，分享到日本在新冠疫情期間外送需求增加，投資夥伴「出前館」的合作餐廳目前累積已超過3萬家，在餐點外送逐漸轉變成新常態同時，餐廳透過「出前館」與LINE集團合作，互相運用產生加乘效果。

LINE Delima餐點外送服務將併入「出前館」品牌，未來日本8400萬LINE用戶都將可以自動登入「出前館」，使用餐點外送服務，而且LINE Pokeo餐點外帶服務也將加入「出前館」預約服務的營業範圍中，藉由整合LINE Delima及LINE Pokeo，「出前館」計劃成為餐飲行銷平台。

▲LINE貼文串可賺廣告分潤　東京年會發布七大創新應用。（圖／翻攝LINE）

▲LINE推出外出體驗服務。（圖／翻攝LINE）

二、「LINE預約」+「LINE Place」外出體驗服務
LINE在新常態×在地企業的場次中，預告日本自2020年11月起，「LINE預約」功能正式推出，並宣布首家合作夥伴為Gurunavi，透過LINE官方帳號自動應答功能了解資訊，也可網路或電話訂位Gurunavi平台上的餐廳，讓消費者可選擇網路預約，順利地到店內用餐。

日本推出在LINE中就可搜尋店家資訊的新服務「LINE Place」，各家店鋪資訊可由LINE主頁或聊天室連結或搜尋到，也可以主題或場景分類查找，並在與朋友聊天討論過程中，即可透過「LINE Place」跟店家預約，預計2021年2月以後在日本推出。

▲LINE貼文串可賺廣告分潤　東京年會發布七大創新應用。（圖／翻攝LINE）

▲LINE推出「LINE Pay付款連結」直接結帳。（圖／翻攝LINE）

三、「LINE Pay付款連結」直接結帳
LINE在新常態×支付的場次中，針對「非接觸／Contactless」，預告將從11月起在LINE官方帳號上推出可直接付款的新功能「LINE Pay 付款連結」，主要針對中小企業加盟店，只要將LINE官方帳號與LINE Pay綁定，即可在LINE上透過一個設定動作完成結帳。
 
LINE與東京瓦斯正在合作開發系統，預計將從2021年春季起，可透過LINE接收瓦斯費、電費金額的通知，同時直接以LINE Pay完成付款，讓用戶不須再讀取繳款單的條碼，隨時隨地皆可繳納瓦斯費、電費，提高用戶的便利性。

▲LINE貼文串可賺廣告分潤　東京年會發布七大創新應用。（圖／翻攝LINE）

▲LINE推出「LINE Pocket Money」緊急資金需求。（圖／翻攝LINE）

四、「LINE Pocket Money」緊急資金需求
LINE在新常態×Pocket Money場次中，針對用戶因新冠疫情而造成有緊急資金的需求，特別推出「LINE Pocket Money」新型授信模式，提供「LINE Activity Model 2.0」服務，重新設計信用評估機制，等於從申請、審查、到清償，整個流程都在LINE 通訊軟體中完成的個人型信貸服務。

LINE這個服務去年夏季在日本推出，根據用戶在LINE平台上的個人行動數據算出「LINE Score」個人信用評分後，加進過去的屬性資訊以進行授信評估，但今年秋天，這個服務將開始採用新的授信模式「LINE Activity Model 2.0」，引進LINE獨家的授信模式，重新設計信用評估。

▲LINE貼文串可賺廣告分潤　東京年會發布七大創新應用。（圖／翻攝LINE）

▲LINE推出線上診療「LINE Doctor」。（圖／翻攝LINE）

五、線上診療「LINE Doctor」
LINE在新常態×醫療場次中，預告將從11月起推出線上診療「LINE Doctor」，主要是透過LINE視訊電話接受醫師診察的線上看診服務，從搜尋診所、預約、實際接受診療、付款，全都在LINE上就可無縫接軌完成，未來還規劃串連「線上服藥指南」，讓用戶在用藥時也能接受藥劑師的服藥指導。

▲LINE貼文串可賺廣告分潤　東京年會發布七大創新應用。（圖／翻攝LINE）

▲LINE推出全新個人音樂發行服務。（圖／翻攝LINE）

六、全新個人音樂發行服務
LINE在新常態×娛樂場次中，預告從2020年冬季開始，推出個人音樂發行服務「SOUNDALLY」，無論是小孩或大人都可以輕鬆地用手機在「LINE MUSIC」平台，以個人名義即時銷售創作歌曲或發行音樂，還可不受限地免費上架多首歌曲，通過服務平台讓歌曲在世界各地得以發行。

▲LINE貼文串可賺廣告分潤　東京年會發布七大創新應用。（圖／翻攝LINE）

▲LINE貼文串支援「多帳戶」賺廣告分潤。（圖／翻攝LINE）

七、LINE貼文串支援「多帳戶」賺廣告分潤
LINE宣布，LINE貼文串在日本將開始提供「多帳號」功能，依據欲發送的內容，使用不同的帳戶傳送給追蹤者，符合特定條件的帳戶，還可針對上傳的影音內容，進行廣告推播，並根據觀看次數，獲得相對應的廣告分潤收入，還將推出「自行付費宣傳」功能，將內容發送給更多用戶，增加觀看次數和帳戶收益。

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