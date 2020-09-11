長腿妹LINE求認識　她傻見「老公太猴急」嚇壞詐騙…結局悲催了

▲詐騙發現被識破，索性不回！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



網搜小組／劉維榛報導

句點王是你？一名人妻笑稱，日前老公收到陌生妹子訊息，對方開門見山直呼「我們認識嗎？」第一次遇到詐騙集團的老公，本想好好捉弄對方一番，沒想到一時太衝動，反被「已讀不回」，爆笑蠢事讓原PO哭笑不得直呼，「是多想遇到詐騙集團？」

一名女網友在臉書《爆怨公社》分享一樁蠢事，某天豬隊友的LINE突然跳出名叫rain的聊天視窗，妹子大頭貼露著修長辣腿，甜喊直呼「請問我們認識嗎？」豬隊友秒讀後，一眼就看穿是詐騙集團的慣用手法，接著猴急表示「水喔～」

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還等不及妹子回應，豬隊友開始劈哩啪啦直呼，「終於換我等到詐騙訊息了，太棒了，來吧聊聊～」好不容易終於等到對方已讀，但等了好一會兒，卻再也沒收到任何訊息，讓豬隊友大失所望。

▲對話曝光！（圖／翻攝爆廢公社）



原PO看完對話，忍住住吐槽「是多想遇到詐騙集團...後來直接被已讀不回！」哭笑不得的天兵事蹟，也掀起大批網友笑歪樓，「秒破哏，玩不下去了」、「詐騙的表示...算了都那麼邊緣了還是別騙了」、「用手機30來年了，都還沒等到詐騙的」、「你老公太衝動了」、「不過這也是讓詐騙知難而退的妙招，對方沒再繼續盧」、「不是直播的就是按摩的酒店消費的，一堆啦」。

▼網友噴笑，豬隊友太邊緣！（圖／翻攝爆廢公社）

