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救溺水女友慘雙亡！男靈魂「逗留人間」　徘徊公園淚問：妳在哪

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▲▼海邊示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子為了救溺水女友，不幸雙雙溺斃。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

「這是個不恐怖但感人的真實鬼故事 ！」一名網友分享年輕時發生在身邊的故事，一名男子愛上黑道老大的女兒，就算遭到警告嚇阻或是毒打，男子都不願意放棄這段感情。某次出外遊玩時，男子為了救女友跳進海裡，兩人不幸雙雙溺斃，過世後男子仍徘徊在兩人常去的小公園，詢問「有沒有看見我女友？我好想她！」

原PO在臉書「靈異公社」發文，阿中和小芳（化名）是弟弟的國小同學，小芳是聰慧又甜美的小女生，而阿中則是老師頭痛的頑皮學生。國中後阿中開始追求小芳，但小芳的爸爸是地方上的黑道大哥，知道女兒跟不學無術的小混混在一起，便警告阿中離開寶貝女兒，甚至好幾次派兄弟去毆打阿中。

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兩人當時愛的濃烈，還約定好要一起私奔，小芳的爸爸發現後帶小弟們去包抄，把阿中抓起來毒打一頓，一邊打一邊吼「叫你不准和我們小芳在一起，你是不懂嗎，以後還敢不敢找她？再找她打死你 」。即便被打到倒在地上，阿中仍然虛弱的說「我要和她在一起」，最後小芳的爸爸被阿中真摯的情感感動，便默認兩人交往。

▲▼情侶,戀愛,感情。（圖／Pixabay）

▲阿中對小芳的愛至死不渝。（示意圖／Pixabay）

順利交往之後，某次兩人和一群朋友一起到海邊玩水，突然出現漩渦將周遭的人都捲進去，小芳也被捲入其中，阿中見狀後立刻跳進海裡救人，沒想到兩人最後雙雙溺斃，這起意外當時還上新聞。阿中的屍體先被撈起來，小芳的屍體則是到了隔天，才在漩渦的沙坑裡找到。

阿中的朋友因為在國外比賽，不知道這件事情，回國後在小公園遇到阿中。阿中看到朋友後很緊張的問，「你有沒有看見小芳？我好想她！我一直在找她，可是都找不到她，你幫我找她好不好？」之後男子打電話到阿中家中，才得知阿中已經過世的消息。

事實上，雙方家長把兩人的屍體葬在一起，可是他們死的那一刻沒有同時，而且阿中還被沖走，出事後阿中的意念還停留在救小芳、找小芳，所以他們的靈魂並沒有一起安息。

原PO在文末表示，雖然稱它為鬼故事，卻是一段很感人淒美的愛情故事，「我只要想到阿中被打到不行那一段，就忍不住心酸想流淚」。她也貼文中也附上網友留言的截圖，該網友寫道「這個故事的主角，我剛好也認識，發生事故的不只兩人我記得，還有當時認識的一兩個男生，小公園的故事當時在朋友圈非常轟動。」

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