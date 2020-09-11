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把好市多推車推回家！歐巴桑跳針「東西這麼大」　她直擊：啥邏輯

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▲▼ 好市多，老夫婦要把推車推回家，跟店員發生衝突（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲長輩不講理，想把推車推回家！（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

網搜小組／劉維榛報導

以客為尊的服務，反而容易養出厚顏奧客！一名女網友抱怨，日前去美式賣場逛街，看見兩位老夫婦買了椅子，卻不知如何運回去，乾脆想把推車一起推回家，當場被員工給阻擋，結果歐巴桑大聲小叫「是要我怎麼帶回去？」畫面曝光後，讓大批網友罵爆，「外借推車要租金5000塊，外加押金10000元，就解決了！」

一名女網友在臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》傻眼直呼，9日去新莊店採買生活用品，正在櫃台刷退多出來的商品時，旁邊傳來一位歐巴桑激動的聲音，引起眾人注目。

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原來歐巴桑與老公買了長型黑椅，兩老自認空手搬不回去，所以突然奇想要連帶將推車一起推回家，而服務人員見狀，趕緊上前阻止，勸說推著車回去恐更危險，然而歐巴桑狂跳針回嗆「這東西這麼大，你是要我怎麼帶回去？」

只見員工好聲好氣解釋，無奈兩位長輩就是不講理，原PO離開時，只見他們站在原地僵持，「可能在等主管吧...服務人員真的很辛苦，這樣為難人家真的不好，而且這並不是好市多的問題，天啊～什麼邏輯？」

文章曝光後，引發大批網友搖頭回應，「太扯了，推回家就不會再回來了」、「尋人啟示！誰的家人趕快帶走」、「把椅子組裝起來推回家不就好了...幹嘛還要推車」、「講真的，我真的遇過推車出現在我家樓下...這種人真的有」、「明知太大還買，有事嗎」。

▲▼ 好市多，老夫婦要把推車推回家，跟店員發生衝突（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲網友建議叫小黃來載！（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

不少熱心網友分享解決之道，「直接租他啊！收2000押金就好啦」、「載不回家可以解啦，但是這世上有計程車，有這個付費的服務可以選擇啊」、「賣場有賣小型手推車啊～請他進去買就可以載那箱回家了」、「其實這很簡單啊用證件壓著，等他退車再還證件阿，我就不相信車子這樣大會好推？」另有附近住戶自爆，「我都推回家啊，晚上costco會統一來我們社區收回去，因我們社區就在costco旁邊，一開始就談好固定位置」。

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