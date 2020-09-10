大媽神邏輯「硬要把推車帶回家」　好市多店員解釋無效！網全怒了

▲因為商品不好拿，客人希望把推車一起帶回去。（圖／翻攝自臉書／好市多消費經驗分享區）



記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨晚到好市多新莊店購物，目睹一對中老年夫妻與店員爭論，大媽激動咆哮，說東西太大無法拿，要連推車一起帶回家，而服務人員不斷好聲解釋，仍安撫不了他們，身為旁觀者她不禁傻眼，直呼「天啊～什麼邏輯，服務人員真的很辛苦！」

女網友在臉書社團「好市多消費經驗分享區」發文提到，昨晚採買完，她發現櫃台多刷了一樣商品，於是到退貨櫃檯刷退，結果旁邊突然傳來很激動的聲音，她便尋聲望去。

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當時，大媽拉高嗓門，指著推車內的商品，劈哩啪啦說了一大堆，起初她以為是商品有問題，然而真正原因是，兩老覺得東西太大拿不回家，所以想連帶將推車一起推回家。

想當然爾，服務人員告知，這是不符規定的，而且也怕路上發生危險；但大媽完全聽不進去，不斷高喊著「這東西這麼大，你是要我怎麼帶回去」，然後一直跳針式抱怨。

女網友感嘆，「服務人員一直好聲好氣解釋，看來兩老並不滿意，所以都待在原地，可能在等主管吧，他們真的很辛苦，這樣為難人家真的不好，而且這並不是好市多的問題，天啊～什麼邏輯......。」

奧客行徑被網友噓爆，直呼「可以叫計程車啊」、「傻眼，就是有這種人，喜歡把問題丟給別人，這就叫自私」、「好奇結果如何？希望好市多不要寵壞奧客」、「服務業的悲哀」、「簡單啊！推車推回去、押金8000元」、「乾脆好市多開在她家隔壁好了」、「萬一出意外，又說賣場沒阻止他」；還有人看到商品忍不住歪樓，「他買的那張椅子真的很好坐！」

►根本像到了歐洲