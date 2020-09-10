在星巴克打翻飲料「悠哉滑手機」　兒1舉動讓媽超冏！網卻讚爆了

▲其實可以主動跟店員說一下。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親昨日在星巴克目睹，有女客人打翻了咖啡，卻淡定的繼續滑手機，她孩子見狀不斷轉頭說，「媽媽有人打翻飲料」，在她尷尬到不行的同時，店員匆匆上前處理，而網友們則一面倒誇獎，「妳小孩不白目，是那個大人白目！」

這名母親在爆怨公社發文提到，「小姐，妳打翻飲料還若無其事的繼續滑手機，會不會太...鎮定？然後我的小孩很白目地一直說，媽媽有人打翻飲料，媽媽妳有聽到嗎？媽媽......，後來店員聽到就立馬拿拖把出來。」

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看到孩子最真實的反應，網友們紛紛大讚，「我覺得小孩很棒耶！連小孩都知道打翻飲料要擦地板，這個人在淡定什麼」、「小孩誠實」、「妳小孩很棒啊，回去要買個獎勵給他」、「樓主的小孩好可愛，覺得可趁機教育小孩」；也有家長附和笑說，「我兒子會很大聲的...齁~」、「我兒子也會一直說」。

另外，對於女客人裝死的行徑，眾人洗版撻伐，「站起來說聲抱歉，請服務人員幫忙清潔，有這麼難嗎」、「妳小孩不白目啦，表現優異。如果我看到會講更大聲」、「一皮天下無難事」、「店員有時候很忙，不會去注意，通常都是別的客人提醒或是收店才發現，不要花錢才是大爺心態好嗎」、「人都會有失手的時候，但這位小姐可以向店員說聲抱歉，店員自會打掃乾淨」、「麥當勞一大堆這種客人，打翻飲料講都不講，要我們自己上去打掃才發現」、「還有心情滑手機...丟臉」。